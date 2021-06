in

Grâce à son emplacement, ses capteurs de mouvement et son son ambiant, votre Google Pixel est capable de déterminer si vous avez eu un accident. Si c’est le cas, il peut déclencher une alarme pour s’assurer que tout va bien et appeler le 911 si nécessaire. C’est une fonctionnalité que nous vous recommandons absolument d’activer, donc aujourd’hui, nous allons vous apprendre comment faire exactement cela.

Produits utilisés dans ce guide

Comment activer la détection d’accident de voiture sur un Google Pixel

Ouvrez le Sécurité personnelle app (elle est préinstallée sur votre Pixel ).

Appuyez sur le icône d’engrenage dans le coin supérieur gauche.

Source : Android Central Tap Détection d’accident de voiture.

Robinet la bascule pour l’activer (si la bannière est bleue, elle est déjà activée).

Source : Android Central À partir de cette page, vous pouvez appuyer sur Essayez une démo en bas pour voir comment fonctionne la détection d’accident de voiture.

Lorsqu’un crash est détecté, le Pixel vibre et déclenche une alarme. L’assistant vous parle alors, vous disant de dire « Urgence » si vous souhaitez qu’il appelle le 911. Vous pouvez également dire « Annuler » si tout va bien.

Si vous dites « Annuler » ou appuyez sur le bouton « Je vais bien » sur votre écran, vous pouvez indiquer si vous avez eu un accident mineur ou si vous n’avez pas eu d’accident du tout. En faisant cela, vous pouvez aider Google à améliorer ses méthodes de détection afin qu’elles soient plus précises à l’avenir.

Alternativement, si vous devez appeler le 911, vous verrez votre emplacement exact sur l’écran du Pixel afin que vous puissiez informer le répartiteur exactement où vous vous trouvez.

Nous espérons certainement que vous n’aurez jamais besoin d’utiliser la détection d’accident de voiture sur votre Pixel, mais en cas de problème, il est bon de savoir que des mesures de sécurité sont en place pour assurer votre sécurité.

