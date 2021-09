in

Avez-vous déjà essayé de poser une question à Alexa sur votre haut-parleur Echo de l’autre côté de la pièce et êtes-vous frustré lorsque vous ne pouvez pas entendre sa réponse ? Qu’il s’agisse des bruits provenant de la télévision, des gens qui parlent, des aboiements des chiens, des pleurs des bébés ou de l’agitation générale de votre vie quotidienne, il peut parfois être difficile de l’entendre. Heureusement, Amazon a reconnu ce problème et a ajouté une simple bascule qui permet à Alexa d’ajuster le volume de ses réponses en fonction du bruit ambiant à proximité de votre appareil Echo. Nous allons vous montrer à quel point il est simple d’activer la nouvelle fonction de volume adaptatif d’Alexa sur vos appareils Echo afin que vous ne manquiez aucune de ses réponses ou réponses à l’avenir.

Comment activer la fonction de volume adaptatif d’Alexa sur un appareil Echo

Ouvrez l’Amazonie Application Alexa sur votre téléphone. Appuyez sur le Suite menu en bas à droite de l’écran.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Paramètres.

Source : Android Central Faites défiler vers le bas et appuyez sur Réponses vocales dans la section Préférences Alexa.

Appuyez pour activer Volume adaptatif.

Vous pouvez également activer ou désactiver le mode bref à partir de cet écran, ce qui oblige Alexa à fournir des réponses plus courtes et moins détaillées ou même à proposer des sons plutôt que des réponses vocales. Vous pouvez également déclencher le mode Whisper, ce qui permet à Alexa de répondre d’une voix plus calme, ce qui peut être très utile lorsque vous avez de jeunes enfants, des animaux nerveux ou des murs minces.

Contrairement aux autres paramètres Echo, il s’agit d’un paramètre que vous ne devez activer qu’une seule fois et qui s’appliquera universellement à tous vos haut-parleurs Amazon Echo.

