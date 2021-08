in

Avez-vous déjà été tellement absorbé par une conversation textuelle ou un marathon Candy Crush sur certains des meilleurs téléphones Android que vous avez oublié de lever les yeux de l’écran et que vous vous êtes heurté à un mur ou que vous êtes presque entré dans la circulation ? Ah bon? D’accord, je te juge en silence en ce moment. Apparemment, vous n’êtes pas seul. Heureusement, Google a ajouté une fonctionnalité à Android qui rappellera aux utilisateurs de regarder lorsqu’ils utilisent leur téléphone en marchant (mais honnêtement, arrêtez de faire ça, ça a l’air ridicule). Bien que cela puisse être une triste réflexion sur l’état de la technologie de consommation et de la société en général que Google ait ressenti le besoin d’ajouter cette fonctionnalité “Bien-être numérique”, vous devriez probablement savoir où elle se trouve dans les paramètres de votre téléphone. Donc, dans cet esprit, voici comment utiliser Heads Up sur votre téléphone Android.

Comment activer la fonction Heads Up de Google sur votre téléphone Android

La première chose à faire est de télécharger et d’installer (ou de mettre à jour) l’application Google Digital Wellbeing à partir du Google Play Store. Une fois téléchargé, vous pouvez le trouver en recherchant dans les paramètres système et/ou en basculant sur le paramètre “afficher l’icône dans la liste des applications”. Une fois l’application Digital Wellbeing installée, procédez comme suit :

Ouvrez le Application Bien-être numérique. Faites défiler vers le bas et appuyez sur La tête haute.

Lisez la clause de non-responsabilité et appuyez sur Prochain en bas de l’écran.

Source : Android Central Appuyez pour activer Lieu. Robinet Lors de l’utilisation de l’application sur la fenêtre contextuelle.

Appuyez pour activer le Autoriser tout le temps pour tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité.

Source : Android Central Tap Prochain en bas de l’écran.

Robinet Terminé.

Source : Android Central

Même si cette fonctionnalité a fait ses débuts au début de 2021 en tant que fonctionnalité Pixel, les rapports indiquent qu’elle a commencé à faire son chemin vers les téléphones non-Pixel comme le OnePlus Nord N200 5G et l’ASUS ZenFone 8. Si vous êtes quelqu’un qui aime envoyer des SMS ou jouer à des jeux en déplacement, vous voudrez peut-être vérifier fréquemment les paramètres de bien-être numérique de votre téléphone pour voir si la fonction Avertissement vous a déjà été déployée. Nous nous attendons à le voir sur la plupart des meilleurs téléphones Android le plus tôt possible.

Notez que les appareils Samsung Galaxy ont la propre implémentation de Samsung du bien-être numérique, donc ces étapes ne fonctionneront pas sur ces téléphones.

