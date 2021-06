Comment activer l’accélération matérielle dans Windows 10 pour que votre PC fonctionne plus rapidement | La technologie

L’activation de l’accélération matérielle rend les ordinateurs beaucoup plus fluides et plus performants. Nous vous montrons comment activer ce petit paramètre avec deux méthodes différentes.

Windows 10 dispose d’une incroyable variété de paramètres et de configurations pour améliorer les performances des ordinateurs. Il y a quelques jours, nous vous disions tout ce qu’il fallait faire pour accélérer le PC en moins d’une minute, aujourd’hui, nous vous proposons un tutoriel un peu plus avancé qui consiste à jouer avec des paramètres cachés dans le menu de configuration de Windows 10.

Ce que nous allons faire, c’est activer l’accélération matérielle afin que l’ordinateur ouvre plus rapidement les programmes lourds ou nécessitant de la puissance graphique. En activant l’accélération matérielle, l’ordinateur combinera toutes ses forces (GPU et CPU) afin d’offrir un maximum de performances à tout moment et d’éviter les petites coupures de courant..

Il existe deux méthodes pour activer l’accélération matérielle, la première méthode est la plus complète et est celle qui fonctionne sur n’importe quel ordinateur. La deuxième méthode est beaucoup plus spécifique et, en fait, en la testant sur mon ordinateur de bureau, je ne vois pas l’option nécessaire pour continuer.

Pour effectuer la première méthode, nous n’avons qu’à aller dans le menu de configuration de Windows 10, une fois dans ce menu, vous devez sélectionner la section Système et après cela, aller à la sous-section Écran. C’est dans la section Écran où apparaîtra l’option que nous recherchons, c’est presque à la fin de cette sous-section.

L’option s’appelle “Paramètres graphiques” et une fois à l’intérieur, elle nous montrera une option dans laquelle nous pouvons activer l’accélération matérielle. Cet interrupteur peut être utilisé à volonté pour activer ou désactiver s’il ne nous convainc pas. Lors de l’activation de l’option, il ne reste plus qu’à redémarrer l’ordinateur pour que les modifications prennent effet.

La deuxième méthode dépendra des composants de l’ordinateur et le système lui-même peut ne pas vous offrir les options nécessaires pour activer l’accélération matérielle. Dans tous les cas, si vous avez fait la première méthode, elle serait déjà activée correctement. Cette méthode est destinée aux utilisateurs plus avancés qui préfèrent activer l’option manuellement.

Faites un clic droit sur le bureau pour faire apparaître l’option “Paramètres d’affichage” et faites un clic gauche. Dans “Configuration de l’écran”, vous devez aller à l’endroit où il est indiqué “Configuration avancée de l’écran” et entrer dans ce menu. Une fois dans les paramètres d’affichage avancés, ouvrez le menu intitulé “Afficher les propriétés de la carte graphique”. Dans “Afficher les propriétés de la carte graphique”, nous devons vérifier si un onglet appelé “Dépanner” apparaît au cas où il n’apparaîtrait pas, notre PC ne prend pas en charge cette méthode. Si l’onglet “Dépannage” apparaît, mais que lorsque vous modifiez les options, il devient gris et clignote, votre ordinateur ne prend pas en charge cette méthode. Si l’onglet “Dépanner” nous permet d’activer l’accélération matérielle sans aucun avertissement, cela signifie que le matériel est compatible et il suffit d’appuyer sur “OK” pour que les modifications prennent effet.