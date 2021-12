Comment activer l’accessibilité sur iPhone

À mesure que les écrans de l’iPhone sont devenus plus grands, l’époque où l’on n’utilisait qu’un seul doigt pour effectuer la plupart des tâches est généralement révolue. Cependant, cela reste possible, du moins à certains égards, avec l’accessibilité. Lorsqu’elle est activée, cette fonction d’accessibilité vous permet d’atteindre les éléments en haut de l’appareil mobile en glissant vers le bas sur le bord inférieur de l’écran pour amener le haut à portée de main. Voici comment l’utiliser sur iOS 15 et tous les meilleurs iPhones.

Qu’est-ce que l’accessibilité ?

L’accessibilité est une fonctionnalité iOS intégrée qui abaisse la moitié supérieure de l’écran afin que les boutons et autres objets à l’écran soient à portée de main de votre pouce. Pour de nombreuses personnes, ce seront les principaux boutons de navigation lorsqu’ils utiliseront leur téléphone à une main.

Il est disponible quel que soit l’endroit où vous vous trouvez sur votre appareil mobile et est très utile lorsque vous utilisez votre téléphone d’une seule main.

Comment activer l’accessibilité

Lancer Réglages depuis votre écran d’accueil.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Accessibilité.

Source : iMore Select Toucher dans la section Physique et moteur.

Réglez la bascule à côté de Accessibilité sur le vert au position.

Source : iMore

Comment utiliser l’accessibilité sur les iPhones avec Face ID

Balayez vers le bas sur le bord inférieur de l’écran.

Balayez vers le haut sur le bord inférieur de l’écran ou appuyez sur l’espace vide en haut de l’écran pour revenir en plein écran. L’accessibilité se réinitialisera après quelques secondes si vous ne touchez rien.

Source : iMore

Comment utiliser l’accessibilité sur les iPhones avec un bouton d’accueil

Légèrement Tapez deux fois (ne cliquez pas) le Bouton d’accueil lorsque vous êtes sur un écran que vous souhaitez utiliser avec l’accessibilité. Légèrement Tapez deux fois la Bouton d’accueil encore ou appuyez sur l’espace vide en haut de l’écran pour revenir en plein écran. L’accessibilité se réinitialisera après quelques secondes si vous ne touchez rien.

En savoir plus sur l’accessibilité

Maintenant que vous êtes configuré avec Reachability, pourquoi ne pas consulter notre couverture des autres fonctionnalités d’accessibilité d’Apple pour iPhone et iPad ? Il existe de nombreuses façons de personnaliser votre expérience et d’adapter vos appareils à vos besoins.