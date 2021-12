Comment activer l’audio 3D PS5 pour votre téléviseur

Pendant un certain temps après le lancement de la PS5, le très médiatisé audio Tempest 3D n’était disponible que via certains écouteurs. En septembre 2021, Sony a publié une grande mise à jour PS5 qui, en plus d’ajouter des améliorations telles que la possibilité de mettre à niveau votre SSD interne, a permis l’audio 3D pour votre téléviseur. Bien que cette partie de la mise à jour ait été largement négligée au profit des nouvelles plus importantes, il s’agit d’une excellente fonctionnalité qui ne prend pas longtemps à s’activer et améliore votre expérience d’écoute, bien que le kilométrage puisse varier en fonction du téléviseur que vous possédez.

Comment configurer votre PS5 pour l’audio 3D via votre téléviseur

Depuis l’écran d’accueil, cliquez sur Réglages en haut à droite du menu.

Source : Android Central

Cliquer sur Sonner.

Sélectionner Sortie audio.

Il y a trois options sous la télé, que nous utiliserons tous. Tout d’abord, sélectionnez Mesurer l’acoustique de la pièce pour l’audio 3D.

Source : Android Central

Un nouveau menu apparaîtra, détaillant les informations sur l’activation de l’audio 3D. Suivez ces informations, puis cliquez sur Suivant.

Source : Android Central

Cette page vous donnera des instructions supplémentaires et quelques conseils. Suivre les conseils donnera les meilleurs résultats, donc après les avoir suivis, élevez votre contrôleur au niveau du visage.

Source : Android Central

Préparez-vous à un bruit fort pendant que votre microphone mesure la pièce et appuyez sur Suivant.

Une fois la mesure terminée et vous êtes de retour dans le menu Sortie audio, activez le Appliquer les résultats de mesure à l’audio 3D basculer sous la télé.

Sélectionner Activer l’audio 3D pour les haut-parleurs du téléviseur.

Audio 3D sans prise de tête

Avec cette option activée, vous pouvez profiter de l’audio Tempest 3D de la PS5 à partir des haut-parleurs de votre téléviseur, en utilisant l’acoustique de votre pièce pour fournir les meilleurs paramètres. C’est l’une des fonctionnalités cachées les plus utiles trouvées dans les menus de votre PS5, et elle ne manquera pas d’améliorer votre expérience de jeu. Si vous ne pouvez pas vous procurer des écouteurs compatibles avec l’audio 3D ou si vous préférez jouer sans eux, cette option est également une excellente alternative et peut être laissée constamment allumée. Si vous déplacez vos meubles, assurez-vous de suivre les étapes pour recalibrer les paramètres et remesurer votre pièce, afin d’obtenir les meilleurs résultats de votre téléviseur.

