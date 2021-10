Chaque fois que vous configurez WhatsApp sur un nouveau téléphone, vous devrez vérifier le numéro de téléphone avec un mot de passe à usage unique. WhatsApp vous permet également d’ajouter une couche de sécurité supplémentaire sous la forme d’un code PIN. De cette façon, vous devrez entrer le mot de passe à usage unique envoyé à votre numéro de téléphone enregistré en plus d’un code PIN à six chiffres avant de pouvoir installer WhatsApp sur votre téléphone. Cela garantit que vous disposez de deux couches de protection, c’est pourquoi on l’appelle authentification à deux facteurs. Voici comment activer l’authentification à deux facteurs dans WhatsApp pour Android.

Comment activer l’authentification à deux facteurs dans WhatsApp pour Android

Cela peut sembler évident, mais assurez-vous que WhatsApp Messenger est installé sur votre téléphone avant de commencer.

Ouvert WhatsApp sur votre téléphone Android. Appuyez sur le trois points dans le coin supérieur droit.

Robinet Paramètres.

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central Tap Compte. Sélectionner Vérification en deux étapes.

Frappé Permettre pour configurer un code PIN.

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central Entrez votre NIP à six chiffres. Ajouter un adresse e-mail qui sera utilisé pour réinitialiser votre code PIN si vous l’oubliez.

Confirmez votre adresse e-mail et appuyez sur Terminé pour finir.

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Vous devrez maintenant saisir votre code PIN la prochaine fois que vous configurerez WhatsApp, que ce soit sur un nouveau téléphone ou si vous réinstallez l’application. Il est assez facile de réinitialiser le code PIN si vous l’oubliez, alors assurez-vous de fournir un compte de messagerie, afin de ne pas être bloqué sur votre compte.

Nos meilleurs choix d’équipement

Un excellent produit est encore plus agréable lorsque vous n’avez pas à payer pour cela. Cela sonne vrai avec WhatsApp Messenger car il possède l’une des plus grandes bases d’utilisateurs. Cependant, ce n’est pas l’une des meilleures applications de messagerie pour Android simplement parce qu’elle est gratuite et utilisée par de nombreuses personnes. Ce sont les fonctionnalités que vous obtenez qui en font notre principale recommandation pour les plateformes de messagerie.

Même si Facebook possède WhatsApp, les utilisateurs sont toujours à l'aise avec le cryptage de bout en bout de l'application qui garantit leur confidentialité. Ensuite, il y a d'autres choses telles que les messages texte gratuits et les appels VoIP (audio et vidéo), une interface simple et facile à utiliser, de nombreux autocollants, emojis et GIF, et la possibilité de partager une grande variété de fichiers. Vous pouvez envoyer des documents, de la musique, des vidéos, des photos, des liens et même des fichiers APK via l'application. Vous pouvez partager votre position et vos contacts, à peu près n'importe quoi sous le soleil.

