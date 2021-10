Comment activer l’authentification à deux facteurs pour votre compte Nintendo

Si vous souhaitez protéger vos jeux, vos informations d’achat et vos captures d’écran de manière plus sécurisée, vous devez configurer l’authentification à deux facteurs (2FA) sur votre Nintendo Switch. Si vous vous inscrivez, il vous sera désormais demandé un code spécial (généré à l’aide de Google Authenticator) ainsi que votre mot de passe habituel lors de la connexion à votre compte. Vous aurez besoin de l’application Google Authenticator si vous ne l’avez pas déjà fait, mais elle est téléchargeable gratuitement sur l’App Store, donc cela devrait être relativement indolore. N’oubliez pas que si vous diffusez votre Switch via une carte de capture, tout ce qui apparaît sur votre écran apparaîtra également pour les autres.

Comment configurer la vérification en deux étapes sur votre compte Nintendo

Voici comment activer la vérification en deux étapes pour votre compte Nintendo (extrait directement de la page d’assistance de Nintendo) :

Allez au Page des comptes Nintendo.

Entrez votre Information sur le compte.

Sélectionner Paramètres de connexion et de sécurité.

Cliquez sur Configuration de la validation en deux étapes.

Entrer le le code de vérification à partir de l’e-mail.

Si vous ne l’avez pas encore fait, installez le Application Google Authenticator sur votre appareil intelligent iOS ou Android.

Sélectionner Scannez un code-barres.

Scannez le code-barres qui apparaît sur la page de votre compte Nintendo.

Un code de vérification à 6 chiffres apparaîtra sur votre appareil intelligent.

Entrer le code de vérification dans le champ à l’étape 3 sur l’écran du compte Nintendo.

Sélectionnez ensuite Soumettre.

Cliquez sur J’ai enregistré les codes de sauvegarde.

Cliquez sur D’ACCORD.

Avec cela, 2FA a été configuré entre votre téléphone et votre Switch. Si vous faites quelque chose sur votre Switch qui nécessite 2FA, ouvrez simplement l’application Google Authenticator et écrivez le code qui apparaît dans le clavier Switch.

Comment supprimer la vérification en deux étapes de votre compte Nintendo

Si vous devez supprimer la vérification en 2 étapes de votre compte Nintendo pour une raison quelconque, voici ce que vous devrez faire.

Allez au Page des comptes Nintendo.

Entrez votre Information sur le compte.

Sélectionner Paramètres de connexion et de sécurité.

Sélectionner Supprimer les paramètres.

Sélectionner d’accord.

Sélectionner Supprimer.

C’est toujours une bonne idée de mettre en place une vérification en deux étapes chaque fois que de l’argent ou des informations personnelles sont impliqués. Que vous achetiez des articles sur Fortnite ou que vous achetiez de nouveaux jeux, vous voudrez certainement mettre une mesure de sécurité supplémentaire sur votre compte Nintendo. Amusez-vous là-bas et restez en sécurité.

