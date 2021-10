Telegram a déployé la vérification en deux étapes il y a cinq ans, et si vous utilisez le service depuis un certain temps maintenant ou si vous commencez tout juste, vous devez l’activer dès maintenant. La configuration de l’authentification à deux facteurs sur Telegram prend moins de cinq minutes et fournit des garanties indispensables à votre compte. Voici comment sécuriser votre compte Telegram avec une authentification à deux facteurs.

Comment activer l’authentification à deux facteurs sur Telegram

Votre compte Telegram est lié à votre numéro de téléphone et vous recevrez un code à usage unique chaque fois que vous devrez vous connecter à un nouvel appareil. Avec l’authentification à deux facteurs, vous pouvez configurer un mot de passe en plus du code à usage unique. Vous devrez donc saisir les deux pour vous connecter à votre compte. Voici comment configurer l’authentification à deux facteurs sur Telegram :

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ouvert Télégramme. Frappez le Carte des hamburgers à gauche.

Sélectionner Paramètres.

Source : Android Central Aller à Confidentialité et sécurité. Robinet Vérification en deux étapes.

Frappé Définir le mot de passe.

Source : Android Central Entrez le le mot de passe vous voulez définir. Confirmer le le mot de passe.

Ajouter un indice pour votre mot de passe.

Source : Android Central Ajouter un e-mail de secours. Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser à partir du code envoyé à votre email. Vous recevrez un le code de vérification à votre adresse e-mail. Entrez le code ici pour authentifier votre e-mail.

C’est ça! Frappé Revenir aux paramètres pour terminer la configuration de l’authentification à deux facteurs.

Source : Android Central

Les tâtonnements de Facebook avec WhatsApp ont permis à Telegram de prendre un élan significatif en 2021, et le service continue d’être l’une des meilleures applications Android pour la messagerie. Il possède toutes les fonctionnalités que vous recherchez dans une plate-forme de messagerie, et si vous cherchez à changer, vous pouvez facilement déplacer vos discussions WhatsApp vers Telegram.

L’application a une faible empreinte et n’utilise pas trop de ressources, ce qui en fait un excellent choix même sur les téléphones Android à petit budget. Combinez cela avec la gamme de fonctionnalités disponibles, et il est facile de voir pourquoi Telegram gagne du terrain.