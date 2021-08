Comment activer l’authentification à deux facteurs sur votre compte Google

Dans un monde où nous devenons de plus en plus numériques, maximiser la sécurité de vos comptes en ligne est l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire, que vous ayez ou non l’un des téléphones Android les plus sécurisés.

Un mot de passe fort est un bon début, mais si vous voulez passer au niveau supérieur, vous devez utiliser l’authentification à deux facteurs. Cela ajoute une autre couche de confidentialité à votre compte, vous obligeant souvent à entrer un code aléatoire chaque fois que vous vous connectez à votre compte en plus de votre mot de passe.

Votre compte Google est probablement l’un des plus importants que vous ayez et, heureusement, la configuration de l’authentification à deux facteurs est rapide, facile et peut être effectuée de différentes manières. Nous vous expliquerons tout et vous montrerons comment activer 2FA sur votre compte Google.

Comment configurer l’authentification à deux facteurs Google Prompt

Google vous permet d’utiliser diverses méthodes d’authentification à deux facteurs, mais la méthode par défaut (et la plus simple) est Google Prompt. Lorsque vous vous connectez à votre compte Google sur un appareil inconnu, vous recevez une invite sur un téléphone ou une tablette sur lequel vous êtes déjà connecté. Appuyez sur cette invite pour confirmer que vous essayez de vous connecter, et vous serez sur la bonne voie.

C’est la méthode à deux facteurs que Google recommande, et voici à quoi ressemble le processus de configuration.

Connectez-vous à votre compte Google sur moncompte.google.com sur ton ordinateur.

Clique le Sécurité onglet à gauche.

Cliquez sur Commencer.

Entrez votre mot de passe Google pour confirmer que c’est vous.

Cliquez sur Essayez-le maintenant

Confirmez votre numéro de téléphone comme option de sauvegarde au cas où Google Prompt ne fonctionnerait pas.

Entrez le code envoyé par SMS à votre numéro et cliquez sur Prochain.

Cliquez sur Allumer pour activer l’authentification à deux facteurs.

Avec tout cela fait, vous avez maintenant une authentification à deux facteurs prête à être utilisée sur votre compte Google.

Vous n’entrerez que votre mot de passe comme d’habitude lorsque vous vous connecterez à des appareils de confiance, mais si vous obtenez un nouveau téléphone ou essayez de vous connecter sur un ordinateur public, préparez-vous à avoir votre téléphone à portée de main pour confirmer l’invite Google.

Comment configurer l’authentification à deux facteurs de Google Authenticator

Bien que l’invite Google par défaut soit probablement le meilleur choix pour la plupart des gens, vous pouvez également configurer une authentification à deux facteurs avec l’application Authenticator de Google. Il s’agit d’une application gratuite qui est utilisée pour générer des codes aléatoires pour votre connexion à deux facteurs, et avec votre compte Google, elle peut être utilisée avec n’importe quelle autre application/site Web prenant en charge les applications à deux facteurs.

Envie de commencer à l’utiliser ? Voici ce que vous devez faire.

Sur le Vérification en 2 étapes page sur laquelle nous étions, faites défiler vers le bas et cliquez sur D’installation sous Application d’authentification.

Choisissez votre téléphone et cliquez sur Prochain (nous utilisons Android pour cet exemple).

Pour cette prochaine partie, nous nous éloignons du bureau et nous dirigeons vers notre téléphone Android.

Ouvrez le Google Play Store. Chercher “Authentificateur Google.”

Robinet Installer.

Source : Android Central Ouvrez l’application et appuyez sur Commencer. Robinet Sauter en bas à gauche.

Robinet Scannez un code QR.

Source : Android Central Tap Permettre pour accorder l’accès à la caméra.

Scannez le code-barres.

Source : Joe Maring / Android Central

Enfin, nous retournons sur votre ordinateur pour tout finaliser.

Cliquez sur Prochain.

Source : Joe Maring / Android Central Entrez le code affiché sur l’application Google Authenticator sur votre téléphone.

Cliquez sur Vérifier.

Cliquez sur Terminé.

C’est ça!

Juste comme ça, vous avez configuré l’authentification à deux facteurs sur votre compte Google. Félicitations!

Vous ne pouvez pas vous tromper avec Google Prompt ou Google Authenticator, alors n’hésitez pas à choisir celui qui vous convient le mieux. Google Authenticator peut être un meilleur choix si vous avez un tas d’autres applications/sites qui sont également configurés avec deux facteurs, car il peut servir de lieu central pour tous vos codes.

Personnellement, j’utilise Google Prompt car il offre juste une petite touche supplémentaire de vitesse et de commodité qui est agréable à avoir si vous vous connectez et vous déconnectez fréquemment de votre compte. C’est une question de préférence personnelle, alors n’hésitez pas à choisir celui qui vous plaira.

