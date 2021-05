Les meilleurs téléphones Android ont non seulement réussi à intégrer plus de fonctionnalités au fil des ans, mais ils sont également devenus plus grands. Pour beaucoup, c’est arrivé au point où ils doivent utiliser deux mains pour des tâches qui normalement, ou idéalement, pourraient être effectuées d’une seule main. Parfois, il est simplement plus pratique ou plus confortable d’utiliser votre téléphone d’une seule main, comme lorsque vous marchez ou que vous tenez une tasse de café. Plusieurs fabricants de smartphones ont décidé de créer leurs propres versions en mode à une main, mais maintenant avec Android 12, Google l’inclut au niveau du système. Au moment de la rédaction de cet article, le mode à une main est toujours en version bêta. Mais si vous avez installé la version bêta, vous pouvez activer la fonctionnalité maintenant. En quelques étapes simples, nous allons vous montrer comment activer le mode à une main dans Android 12. Commençons!

Comment activer le mode à une main dans Android 12

Ouvrez le Application Paramètres sur Android 12.

Source: Android Central Faites défiler vers le bas et appuyez sur Système.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Mode à une main.

Source: Android Central Appuyez pour activer Utiliser le mode à une main.

Appuyez pour activer Quitter lors du changement d’application. De cette façon, vous pouvez revenir à une vue plein écran lorsque vous avez terminé vos tâches.

Source: Android Central Tap Temps libre. Sélectionner combien de temps vous voulez que le mode à une main dure lorsque vous utilisez le geste. Vous pouvez sélectionner Jamais, ou 4, 8 ou 12 secondes. Quittez l’application des paramètres et ouvrir une autre application (ici, j’utilise Twitter).

Balayez vers le bas du bas au centre de l’écran.

Source: Android Central

C’est tout ce qu’il faut. Désormais, lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bas dans une application, tout l’écran utilisable s’affiche, ce qui facilite l’accès aux éléments de navigation supérieurs. Vous pouvez facilement quitter le mode à une main en faisant glisser votre doigt vers le haut, en appuyant sur la partie supérieure de l’écran ou en attendant simplement que votre délai d’attente prenne effet. Ce mode à une main est différent des autres fabricants comme Samsung qui réduisent la totalité de l’écran d’un côté ou de l’autre. Pourtant, il sera très familier à ceux qui ont utilisé un iPhone avec l’accessibilité activée.

Nos meilleurs choix d’équipement

Si vous n’avez pas encore Android 12 ou si vous n’avez pas de téléphone plus grand avec son propre mode à une main intégré de Samsung ou d’un autre fabricant, vous pourriez être intéressé par l’un des meilleurs petits téléphones Android pour simplifiez-vous la vie de vos mains. Notre petit choix de téléphone actuel est le Google Pixel 4a.

