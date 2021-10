On n’est jamais trop prudent sur internet, il vaut donc mieux prendre les précautions nécessaires. Découvrez comment activer le mode de navigation sécurisée amélioré dans Google Chrome pour renforcer votre sécurité. Avec cette fonctionnalité activée, vous bénéficierez d’une couche de protection supplémentaire contre les dangers qui se cachent dans les recoins sombres du Web.

Comment activer le mode de navigation sécurisé amélioré dans Google Chrome

Ouvert Google Chrome sur le bureau. Clique sur le trois points dans le coin supérieur droit pour ouvrir les paramètres OU aller à chrome://paramètres.

Cliquer sur Confidentialité et sécurité.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Cliquer sur Sécurité.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Sélectionner Protection renforcée pour l’activer.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Et c’est tout! Après avoir activé le mode de navigation sécurisée amélioré dans Google Chrome, votre navigateur prendra les mesures suivantes.

Prévoir et vous avertir des événements dangereux avant qu’ils ne se produisent Vous protègent sur Chrome et peuvent améliorer votre sécurité dans d’autres applications Google lorsque vous êtes connecté Améliorez la sécurité pour vous et tous les internautes Vous avertir si des mots de passe sont exposés lors d’une violation de données Envoyer des URL à la navigation sécurisée pour les vérifier. Envoyez également un petit échantillon de pages, de téléchargements, d’activités d’extension et d’informations système pour vous aider à découvrir de nouvelles menaces. Associez temporairement ces données à votre compte Google lorsque vous êtes connecté pour vous protéger dans les applications Google.

