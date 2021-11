Comment activer le mode divin de Windows 11 et tout ce que vous pouvez y faire | La technologie

Bien qu’il y ait eu des moments au cours de la phase d’aperçu où il semblait que Windows 11 pouvait supprimer le mode Dieu, la vérité est que ce n’est pas le cas. donc maintenant nous pouvons l’utiliser. Si vous ne savez pas ce que c’est et à quoi ça sert, c’est votre article.

Le mode divin est une capacité de Windows que peu de gens connaissent ou ont expérimentée, nous pourrions donc dire qu’il s’agit d’une partie assez inconnue.

Il existait déjà en version 10 et pendant un certain temps on doutait que Microsoft allait l’implémenter dans sa nouvelle version, mais une fois la version finale chez nous, nous avons vérifié qu’elle existe et qu’elle peut être utilisée.

C’est une option vraiment utile, même si elle est cachée et nous devons effectuer une série d’étapes pour l’obtenir.

Comment activer le mode Dieu dans Windows 11 ?

La vérité est que l’activation du mode Dieu dans Windows 11 est beaucoup plus simple que vous ne pourriez l’imaginer au début, car, avec ce nom, nous pourrions interpréter que l’ouvrir serait très compliqué.

Eh bien, rien n’est plus éloigné de la vérité. Il vous suffit de suivre ces étapes :

Allons au Bureau Windows et dans une zone où il n’y a rien, nous devons appuyer sur le bouton droit de la souris. Dans la liste déroulante qui sort, nous choisissons Nouveau puis on sélectionne Dossier. À ce moment, nous cliquons à nouveau sur le dossier créé avec le bouton droit de la souris et cliquons sur Rebaptiser. Ensuite, nous devrons mettre à renommer en mettant ce qui suit : DieuMode. {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} Une fois le nom saisi, appuyez sur Entrer. Vous allez maintenant voir comment est créé un dossier dont le nom a disparu. Si nous allons à l’intérieur, nous verrons toutes les options qui nous sont présentées.

Que pouvons-nous faire avec le mode Dieu de Windows 11 ?

Maintenant que nous avons créé le dossier Windows 11 God Mode, il est temps de voir combien de choses ce mode caché peut faire.

Comment allez-vous lire en ce moment ?Nous sommes devant un dossier qui comprend un bon nombre de tâches différentes.

Ceux-ci sont:

La gestion des couleurs: dans cette option, nous pouvons calibrer la couleur de l’écran. Gestionnaire d’accréditation: ici, nous aurons deux outils pour gérer les informations d’identification à la fois sur Windows et sur le Web. Barres des tâches et navigation: nous pouvons voir plusieurs avec lesquels nous pourrons personnaliser la barre des tâches de Windows et tout ce qui est son fonctionnement. Dossiers de travail: avec cette option nous allons gérer les dossiers de travail. Centre d’accessibilité: dans ce cas, nous avons des raccourcis vers différentes options d’accessibilité. Centre de mobilité Windows: nous pouvons choisir entre deux raccourcis vers les options de mobilité, à la fois sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Centre réseau et partage: un autre cas dans lequel nous avons plusieurs raccourcis, mais cette fois orientés vers la gestion des connexions réseau et autres. Centre de synchronisation: ici, il nous permettra de gérer les fichiers hors ligne. Connexion RemoteApp et Desktop: dans ce cas, nous pouvons entrer des bureaux distants. Paramètres de la tablette PC: nous aurons la possibilité de gérer, de différentes manières, des ordinateurs dotés d’un écran tactile. Sauvegarde et restauration (Windows 7): dans ce cas nous pourrons gérer les sauvegardes avec un outil spécifique Windows 7. Compte d’utilisateur– Dans ce cas, différents pouvoirs sont inclus pour gérer et créer des comptes d’utilisateurs du système d’exploitation. Appareils et imprimantes: ici, nous allons avoir des pouvoirs de contrôle sur différents périphériques externes, via la connexion sans fil Bluetooth, sur les imprimantes et les appareils photo connectés au système d’exploitation. Espaces de stockage: nous allons gérer les espaces de stockage, aussi bien internes qu’externes. Date et heure: plusieurs façons de pouvoir gérer la date et l’heure du système. Pare-feu Windows Defender: comme son nom l’indique, à partir de là, nous contrôlerons tout ce qui concerne le pare-feu Windows et toute sa configuration. Sources: nous avons ici plusieurs options et outils liés à la typographie du système. Outils Windows: à partir de là, nous pourrons gérer un bon nombre d’options du système Windows. Historique du fichier: l’historique des fichiers Windows est la partie gérée à partir de cette option. Souris: tout ce qui concerne la souris, sa configuration, son comportement et plus d’options seront donnés à partir de cette option. Options énergétiques: dans ce cas, il ne propose que des options pour gérer la consommation d’énergie dans Windows. Options d’indexation: les recherches Windows sont ici les protagonistes, ayant la forme et le contenu dans lesquels elles sont effectuées. options Internet: il s’agit d’options Internet, dont beaucoup proviennent d’Internet Explorer et d’autres du nouveau navigateur de Microsoft. Options de l’explorateur de fichiers: Cela peut plaire à beaucoup de gens, car à partir de là, nous pouvons personnaliser de nombreuses manières qui nous permettront de personnaliser le gestionnaire de fichiers Windows. Programmes et caractéristiques: nous pourrons désinstaller et ajouter des programmes grâce à divers outils à notre disposition. Reconnaissance vocale: exactement trois outils utilisés pour modifier l’utilisation de la reconnaissance vocale. Région: ici nous allons contrôler l’emplacement et les options liées à ce paramètre du système d’exploitation. Lecture automatique: intéressant de pouvoir gérer le fonctionnement de la lecture automatique lorsque l’on insère un DVD ou que l’on connecte un appareil à n’importe quel port de l’ordinateur. Sécurité et entretien– Ici, nous avons les options de sécurité et de maintenance de Windows pour les gérer de la meilleure façon possible. Système: Une infinité d’options qui sont présentées ici, puisqu’on peut créer un point de restauration, autoriser l’accès à distance à l’ordinateur, changer le nom d’un groupe de travail ou vérifier la vitesse du processeur. Solution de problèmes: dans ce cas nous aurons plusieurs solutions pour chercher et trouver des solutions à bon nombre de choses comme l’écran bleu, les problèmes de réseau ou les incidents avec le clavier. Sonner: nous allons changer le volume du son et les sons du système à partir de ces options. Clavier: ici on peut changer la vitesse du curseur et vérifier le fonctionnement du clavier. Téléphone et modem: ici nous allons configurer les règles de marquage.

Avec tout ce que vous avez lu, vous savez déjà parfaitement, non seulement comment entrer dans le mode Dieu de Windows 11, un système qui continue de fonctionner dans cette version comme vous l’avez vu, mais vous savez également tout ce qui peut être fait avec ce mode dans votre ordinateur.

Dans tous les cas, nous continuons à vous informer que si vous n’êtes pas clair sur l’une de ces options quels sont les résultats, il est préférable de ne rien gérer au cas où.

Vous pouvez nous expliquer ce que vous pensez de ce mode, si vous avez décidé de l’essayer, sur nos réseaux sociaux. Allez, on t’attend.