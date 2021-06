Comment activer le mode faible consommation sur iPad et Mac

in

Apple a annoncé iPadOS 15 et macOS Monterey plus tôt cette semaine à la WWDC 2021, mais nous continuons à découvrir de nouvelles fonctionnalités qui n’ont pas été mentionnées par la société lors de l’événement. Cette année, les utilisateurs d’iPad et de Mac bénéficieront enfin d’un mode basse consommation pour économiser la batterie, tout comme sur l’iPhone.

Le mode faible consommation a été introduit sur l’iPhone avec iOS 9 afin de réduire la consommation d’énergie de l’appareil afin de prolonger la durée de vie de sa batterie. Il réduit automatiquement légèrement la luminosité de l’écran, désactive les mises à jour en arrière-plan et désactive certains effets visuels.

Les utilisateurs peuvent activer cette option quand ils le souhaitent, et le système lui-même invite l’utilisateur à l’activer lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 20 %. Avec iOS 14.0 bêta 1 l’année dernière, Apple a activé le mode basse consommation sur l’iPad pour la première fois, mais la fonctionnalité a ensuite été supprimée dans la bêta 2 et n’est jamais revenue – jusqu’à présent.

iPadOS 15 et macOS Monterey apportent tous deux le mode faible consommation à l’iPad et au Mac en tant que nouvelle fonctionnalité officielle, de sorte que les utilisateurs de ces appareils pourront désormais économiser rapidement de la batterie en activant cette option.

Mode faible consommation sur iPad

Pour activer le mode faible consommation sur un modèle d’iPad exécutant iPadOS 15, le processus est exactement le même que sur l’iPhone. Tout ce que vous avez à faire est d’aller dans l’application Paramètres, d’appuyer sur le menu Batterie, puis d’activer l’option Mode faible consommation.

Vous pouvez également ajouter la bascule du mode faible consommation dans le centre de contrôle pour un accès facile ou même demander à Siri d’activer cette option sur votre iPad. Une fois que vous avez activé le mode faible consommation, l’indicateur de niveau de batterie deviendra jaune au lieu de blanc.

Mode faible consommation sur Mac

Le processus d’activation du mode basse consommation sur un Mac exécutant macOS Monterey est un peu différent de celui de l’iPhone et de l’iPad. Tout d’abord, ouvrez l’application Préférences Système et cliquez sur l’option Batterie. Cliquez ensuite sur le menu Batterie dans le panneau de droite et activez l’option Mode faible consommation.

Fait intéressant, sur le Mac, vous pouvez choisir de l’activer uniquement lorsque vous utilisez le MacBook débranché ou également lorsqu’il est branché en allant dans le menu Adaptateur secteur.

Au moins dans macOS Monterey bêta 1, il n’y a pas de raccourci pour activer le mode faible consommation sur le Mac, pas même un indicateur pour montrer qu’il est activé.

iPadOS 15 et macOS Monterey sont actuellement disponibles pour les développeurs en tant que versions bêta, tandis que les versions bêta publiques seront disponibles en juillet. Les deux mises à jour seront diffusées à tous les utilisateurs cet automne.

