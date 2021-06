Comment activer le mode Google Assistant Drive dans Google Maps

Le mode de conduite est similaire à Android Auto, mais il vit entièrement sur votre téléphone et, curieusement, uniquement en orientation portrait. Si vous utilisez souvent votre téléphone pour naviguer et que vous n’avez pas Android Auto, c’est un excellent moyen d’obtenir une expérience similaire. Les applications et les boutons sont mieux organisés et suffisamment grands pour être pressés facilement.

Veuillez noter que chez Android Central, nous n’approuvons pas l’utilisation active de votre téléphone en conduisant. Mais nous reconnaissons que parfois vous voulez faire quelque chose rapidement, et le mode conduite est un meilleur moyen de le faire. Ce qui est le plus agaçant à ce sujet, et nous le détaillerons un peu plus loin, c’est que le mode de conduite ne se déclenche même pas tant que vous ne conduisez / vous déplacez pas avec de la vitesse. Veuillez donc faire preuve de prudence lorsque vous naviguez en conduisant et, dans la mesure du possible, utilisez exclusivement les commandes vocales.

Cela étant dit, voici comment activer le mode conduite.

Ouvrez Cartes et appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit. Robinet Paramètres.

Robinet Paramètres de navigation.

Robinet Paramètres de l’Assistant Google.

Assurez-vous que le Mode de conduite la bascule est activée.

Commencez à naviguer vers un emplacement et conduisez. Vous verrez une icône de microphone et quatre carrés en bas de l’écran.

Une fois activé, le mode conduite s’activera lorsque trois conditions seront remplies. Tout d’abord, vous devez naviguer vers un emplacement. Deuxièmement, vous devez voyager à au moins 10 mph. Enfin, vous devez avoir votre téléphone en orientation portrait. Si l’une de ces conditions n’est pas vraie, le mode conduite se désactive. L’exception à cette règle est que lorsque vous arrêtez de conduire, le mode de conduite reste actif pendant un certain temps. Après tout, il ne serait pas utile de désactiver le mode de conduite à chaque fois que vous allumez un feu rouge. Appuyez sur le microphone ou dites “Hey Google” pour déclencher votre assistant Google. Appuyez sur les quatre carrés dans le coin inférieur droit pour ouvrir une liste d’applications compatibles en mode conduite.

Comme Android Auto, vous verrez ceux près du bas sous la carte lorsque vous passez des appels téléphoniques. Lorsque vous écoutez de la musique ou un podcast, vous le verrez également sous la carte. Appuyez sur cette barre pour basculer rapidement entre votre lecteur de musique et la carte.

