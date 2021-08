Comment activer le mode image dans l’image de YouTube sur votre iPhone

En 2018, YouTube a introduit le mode image dans l’image sur Android. Trois ans plus tard, la fonctionnalité a finalement fait son chemin vers iOS. Cela permettrait aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad de continuer à regarder une vidéo dans le mini-lecteur en dehors de l’application YouTube. Malheureusement, ce déploiement n’était pas particulièrement large et n’était disponible que pour certains abonnés YouTube Premium. Mais maintenant, enfin, de plus en plus d’utilisateurs iOS ont accès à la fonctionnalité tant attendue.

YouTube a déclaré à TechCrunch cette semaine qu’il prévoyait de lancer à l’avenir la visualisation d’images dans l’image pour tous les utilisateurs iOS sur iPhone et iPad. En attendant, toute personne disposant d’un abonnement YouTube Premium est invitée à tester la fonctionnalité. L’un des avantages de Premium est de pouvoir tester de nouvelles fonctionnalités en amont.

Si vous possédez YouTube Premium et souhaitez tester le mode PiP, voici les étapes à suivre :

Visitez YouTube.com/new et connectez-vous à votre compte Google Faites défiler vers le bas et recherchez la fonction « Picture-in-picture sur iOS » Cliquez sur le bouton « Essayer »

C’est aussi simple que ça. Une fois que vous avez activé la fonctionnalité, vous pouvez vous rendre sur l’application YouTube pour la tester. Après avoir ouvert l’application YouTube, commencez à lire n’importe quelle vidéo. Lorsque vous balayez vers le haut ou appuyez sur le bouton Accueil pendant la lecture d’une vidéo, celle-ci devrait se réduire directement dans le mini-lecteur, vous permettant de continuer à utiliser votre téléphone pendant la lecture de la vidéo. Google note que le verrouillage de l’écran mettra automatiquement la vidéo en pause, mais vous pouvez reprendre la vidéo avec les commandes multimédias de l’écran de verrouillage.

Selon 9to5Google, certains abonnés Premium ont pu utiliser la fonctionnalité sur iPad. Si vous ne parvenez pas à faire fonctionner PiP, essayez de supprimer l’application YouTube de votre appareil et de la réinstaller.

YouTube dit que le test ne durera que jusqu’au 31 octobre, alors agissez vite si vous voulez l’essayer. Cela pourrait faire allusion à un lancement début novembre pour la fonctionnalité, mais nous devrons attendre et voir.

De plus, il existe une autre fonctionnalité que les abonnés YouTube Premium peuvent essayer s’ils le souhaitent. YouTube teste également actuellement une fonctionnalité de « traduction des commentaires » qui peut traduire les commentaires YouTube dans différentes langues en appuyant simplement sur un bouton. Encore une fois, vous devez payer Premium pour utiliser ces fonctionnalités expérimentales. Si vous choisissez de le faire, vous verrez un bouton « Traduire » sur les commentaires rédigés dans d’autres langues. Appuyez sur ce bouton pour traduire le commentaire dans votre langue principale. Vous pouvez également revenir en arrière avec le bouton « Voir l’original ».