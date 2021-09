in

Après ce qui semble être une éternité, Google apporte le mode sombre à la recherche Google pour le bureau. La mise à jour est maintenant déployée dans le monde entier et, comme la plupart des modifications côté serveur, vous n’avez rien à faire pour la recevoir. Vous devriez automatiquement voir la bascule pour activer le mode sombre dans les paramètres de recherche.

Donc, si vous attendez depuis un certain temps pour passer en mode sombre dans la recherche Google pour ordinateur, voici comment vous pouvez le faire dès maintenant.

Comment activer le mode sombre dans la recherche Google pour ordinateur

Aller à Recherche Google et effectuer une requête. J’ai recherché Google.

Naviguez vers le Icône Paramètres (l’icône d’engrenage sur la droite).

Source : Android Central

Vous devriez voir une bascule en bas des paramètres pour activer le mode sombre. Basculer Thème sombre pour activer le mode sombre dans la recherche Google pour ordinateur.

Source : Android Central

C’est tout ce qu’on peut en dire. Si vous souhaitez un contrôle granulaire ou que la recherche Google mette à jour son schéma de couleurs en fonction du thème de votre système, vous pouvez le faire. Allez au Paramètres icône, sélectionnez Paramètres de recherche, et allez au Apparence onglet qui se trouve à gauche. Dans cette section, vous verrez trois options :

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Appareil par défaut : Correspond à la palette de couleurs de votre appareil

Sombre: Texte clair sur fond sombre

Léger: Texte sombre sur fond clair

Sélectionnez l’une des options et appuyez sur sauvegarder pour enregistrer ces paramètres pour votre compte Google. Cela enregistrera les préférences sur tous les appareils.

Lorsque le mode sombre est activé, la recherche Google passe à un arrière-plan sombre avec du texte blanc et des accents bleus pour les liens et les boutons. Vos yeux sont nettement moins sollicités et cela fait une énorme différence dans l’utilisation quotidienne.

J’utilise l’extension Dark Reader dans Chrome depuis quelques années pour obtenir le mode sombre dans la recherche Google pour le bureau. Google a déployé le mode sombre il y a longtemps sur les meilleurs téléphones Android, et même s’il a fallu du temps pour apporter la fonctionnalité aux utilisateurs de bureau, il est bon de voir qu’il est enfin là.

Google dit que la fonctionnalité sera déployée au cours des prochaines semaines, donc si vous ne voyez pas encore l’option, accrochez-vous ; cela ne devrait pas tarder avant que vous puissiez commencer à utiliser le mode sombre sur la recherche Google pour le bureau. La recherche Google bénéficiant désormais de cette fonctionnalité, il ne devrait pas falloir trop de temps avant de voir le mode sombre se frayer un chemin vers Drive, Maps et d’autres services Google sur le bureau.

Diffusion MAX-imum

Ce sont les meilleures émissions sur HBO Max en ce moment

HBO Max offre aux abonnés un accès à la fois aux classiques HBO et aux nouveaux originaux Max, ce qui signifie qu’il y a des tonnes de contenu à choisir. Dans cet esprit, voici une sélection des meilleures émissions sur HBO Max en ce moment.

Obtenez certainement un cas

Le Galaxy A52 5G est déjà assez impressionnant, alors assurez-vous d’avoir un étui

Maintenant que les Galaxy A52 et A52 5G sont là, il est temps de réfléchir au type de coques que vous souhaitez. Il y a beaucoup de bons choix avec des options d’apparence familière, ainsi que des nouveaux arrivants. Quel que soit celui que vous choisissez, ce sont les meilleurs étuis Galaxy A52 et A52 5G que vous puissiez trouver.