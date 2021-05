Comment activer le paiement en ligne pour les produits, services ou dons via Bitcoin?

17 avril 2020 13:14 & nbspUTC

Par Clark

Pour une raison très étrange, pendant toutes ces années à parler de Bitcoin, seule une poignée d’auteurs a tenté de décrire l’une des caractéristiques les plus importantes de cette crypto-monnaie – à savoir la capacité de payer et de collecter en ligne, même dans des pays qui ne le sont pas. t économiquement avancé.

Dans cet article, vous obtiendrez des conseils brefs et spécifiques sur la façon d’ajouter des options de facturation en ligne à votre site Web dans le but de vendre des produits ou des services (en toute légalité), mais aussi pour introduire un système de don en ligne pour votre projet, y compris la possibilité pour financer les médias en ligne par le biais de dons.

Les plateformes de trading Bitcoin ont leurs propres modes de fonctionnement, tandis que vous en apprendrez plus sur Bitcoin lui-même et comment il peut être légalement utilisé comme méthode de paiement et de facturation à une autre occasion. Ce qui vaut certainement la peine de noter, c’est que Bitcoin apparaît comme une sorte d’argent liquide, c’est-à-dire. type de paiement en espèces, dans les opérations de paiement légales.

Comment posséder et stocker du Bitcoin?

Les soi-disant portefeuilles électroniques (e-Wallets) sont un moyen de gérer la monnaie électronique, donc dans le cas du Bitcoin, il existe également un grand nombre de solutions logicielles gratuites et commerciales pour gérer cette monnaie virtuelle. Notre recommandation est de créer un compte Bitcoin Wallet gratuit sur le célèbre service blockchain.com, ce qui est facile. Vous pouvez ensuite rechercher et trouver d’autres solutions de portefeuille électronique pour Bitcoin.

Comment activer le paiement en ligne?

Dans le cas du commerce électronique, vous devez rechercher des solutions existantes pour ajouter la facturation en ligne via Bitcoin, mais il est important de noter que de nombreuses solutions existantes sont liées à des systèmes de portefeuille électronique spécifiques.

Avec les solutions de portefeuille électronique blockchain.com, vous pouvez utiliser leur API directement (si vous avez des ressources de programmation), ou profiter de toutes les solutions existantes, telles que la passerelle de paiement Bitcoin, ou par exemple la solution WooCommerce (WordPress) Bitcoin Payments for WooCommerce.

Lors de la vente de produits, de services ou de dons individuels, les solutions les plus simples consistent à lier une image existante ou une image créée à votre compte Bitcoin (vous obtenez une adresse de paiement dans la solution de portefeuille électronique choisie). Vous téléchargez automatiquement ou manuellement une image ou un bouton sur les pages de votre site Web souhaitées, ce qui vous permet d’effectuer des paiements en ligne via Bitcoin.

Il existe plusieurs solutions prêtes à l’emploi avec un bouton de paiement via Bitcoin. Certaines solutions ont un code QR généré par lequel vous payez via un téléphone mobile dans la devise Bitcoin, comme un plugin WordPress très simple Bitcoin Donate Button.

Paiement via Bitcoin

Qu’un code QR soit scanné ou non, une adresse Bitcoin (telle que «1Mr9caeuofUL3ZCksED1dS1R2KKLr8kRgE») est saisie dans le portefeuille électronique pour le paiement (Envoyer de l’argent). Vous pouvez voir cette adresse sous la vignette du bouton de don. En plus de cette adresse, saisissez le montant de monnaie électronique (Bitcoin) à payer à l’autre partie.

Il est important de savoir que 1 Bitcoin (BTC) est indiqué dans les centaines de dollars américains et que les actifs du portefeuille électronique sont généralement convertis de Bitcoin en dollars américains (quelle que soit la transaction finale en Bitcoins), il est donc bon de calculer plusieurs fois combien de Bitcoin vous devez exactement envoyer.

Étant donné que Bitcoin est essentiellement un système de paiement anonyme, tel que le paiement en espèces, ce système de paiement est enregistré comme paiement en espèces dans le paiement légal.

Comment acheter ou échanger du Bitcoin?

Il existe un grand nombre de bureaux de change Bitcoin sur Internet, mais c’est une bonne idée de vérifier la validité de ces bureaux de change car de nombreuses activités suspectes se produisent sur le World Wide Web. Des bureaux de change éprouvés échangent des Bitcoins en devises nationales et vice versa contre des commissions, qui sont généralement jusqu’à 3%.

Conclusion

Vous pouvez activer le paiement en ligne Bitcoin sur votre site Web dès aujourd’hui! Que vous vendiez des produits ou services en ligne ou que vous ayez besoin de dons pour votre projet d’ONG, un financement médiatique ou un financement culturel, la facturation Bitcoin peut certainement être un moyen d’effectuer un paiement en ligne.

Bien sûr, il est nécessaire d’éduquer vos utilisateurs, clients ou lecteurs s’ils n’ont pas encore utilisé Bitcoin mais, avec le temps, de plus en plus de personnes, même dans la plupart des régions sous-développées du monde, utiliseront ces devises électroniques pour le paiement. .

Clark

Chef de la technologie.