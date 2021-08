Comment activer le verrouillage global des majuscules sur un Chromebook | La technologie

Si vous venez de passer à un Chromebook, vous avez peut-être remarqué que vous n’avez pas la clé de verrouillage. Shift, quelque chose qui apparaît dans le reste des ordinateurs portables d’autres systèmes d’exploitation sur le marché. Voyons comment nous pouvons le résoudre.

Le fait que ne pas avoir la clé de verrouillage. Décalage C’est quelque chose qui a conduit de nombreux utilisateurs qui sont sortis sur Chromebook à partir d’appareils Windows ou Mac, qui, par ignorance, ne savaient pas que cette option ne serait pas présente.

Il se peut que cela ne vous dérange pas de ne pas avoir cette clé parce que vous n’écrivez jamais ou presque jamais en majuscules en continu, mais la vérité est que, pour de nombreux utilisateurs, au moins c’est une surprise ne pas pouvoir utiliser cette option.

De toute façon, peut restaurer la fonctionnalité Caps Lock sur n’importe quel Chromebook de différentes manières.

Clavier externe

L’un des moyens les plus simples de récupérer votre Touche de verrouillage des majuscules dans notre Chromebook, il s’agit d’utiliser un clavier externe comme celui utilisé pour Windows par exemple.

Avec ce clavier nous pouvons réaffecter à une clé que nous n’utilisons pas la fonction que nous avons perdue dans le propre clavier du Chromebook. Pour cela, nous n’avons qu’à faire ce qui suit :

En bas à droite, nous sélectionnons l’heure. L’autre façon d’accéder au même menu serait d’appuyer sur Alt + Maj + s

Maintenant, vous devez aller à Réglage qui est le symbole d’un écrou denté sur le côté droit. A ce moment nous allons Dispositif et nous choisissons Clavier. L’écran suivant est l’endroit où nous pouvons changer la fonction d’une ou plusieurs touches, en choisissant celle que nous voulons Verrouiller le capital.

Maintenant, nous pouvons remapper la touche d’accueil ou de recherche pour devenir une touche de verrouillage des majuscules.

Vous pouvez utiliser celui ou ceux qui correspondent le mieux à vos besoins. Avec ce système, la plupart des claviers Windows ou Mac pourront être utilisés à cette fin.

Raccourcis clavier pour le verrouillage des majuscules

Un autre moyen de verrouiller les majuscules sur Chromebook consiste à utiliser des raccourcis clavier, c’est-à-dire des combinaisons de touches qui sont utilisées pour effectuer certaines actions et qui n’ont donc pas besoin d’entrer dans un type de menu pour obtenir la même chose.

Pour que les majuscules soient explicitement verrouillées et que tout s’affiche dans ce type de police, il faut appuyer sur la touche touche de recherche + Alt ou la touche du menu des applications + Alt.

Avec cette méthode, nous parvenons à activer la première fois que nous les combinons et à les désactiver la suivante.

C’est un moyen assez intuitif et simple de mettre toutes les lettres en majuscule en même temps.

Autres raccourcis clavier

Si ce raccourci clavier vous a intéressé, nous pouvons en voir plusieurs autres pour Chrome qui peuvent vous servir dans d’autres domaines, tout comme il existe des raccourcis clavier pour Windows 10.

Nous allons les connaître et vous pourrez donc décider lesquels vous allez utiliser à partir de maintenant, car s’il y a quelque chose qu’ils ont ce type de raccourci, c’est qu’ils offrent un confort face à certaines options.

Les combinaisons de clavier les plus populaires

Les combinaisons les plus utilisées dans la quantité d’entre elles qu’il y a actuellement peuvent être les suivantes que vous allez voir maintenant.

Si par hasard vous souhaitez rechercher un raccourci clavier, appuyez sur Ctrl + F et écris quoi tu veux trouver.

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables très simples à utiliser basés sur le navigateur Chrome et largement utilisés dans les environnements académiques tels que les écoles ou les instituts.

Prendre une capture d’écran: appuyez sur Ctrl + Afficher les fenêtres. Prenez une capture d’écran partielle : Appuyez sur Maj + Ctrl + Afficher Windows, puis cliquez et faites glisser. Capture d’écran sur tablettes : appuyez sur le bouton d’alimentation + bouton de réduction du volume. Pour accéder à plus de fonctionnalités de capture d’écran : appuyez sur Maj + Ctrl + Afficher Windows, puis sélectionnez une fonction de capture d’écran dans la barre d’outils. Pour accéder à plus de fonctionnalités de capture d’écran sur les tablettes, procédez comme suit : appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez “Capture d’écran” ou l’heure, puis choisissez Capture d’écran. Verrouiller l’écran : Appuyez sur la touche Rechercher + L. Ou appuyez sur la touche Menu de l’application + L. Déconnectez-vous de votre compte Google : appuyez sur Shift + Ctrl + Q (deux fois). Voir toutes les combinaisons de touches : appuyez sur Ctrl + Alt + / (barre oblique). Tout sélectionner sur la page : Ctrl + a Sélectionnez le mot ou la lettre suivante : Maj + Ctrl + Flèche droite Sélectionnez le mot ou la lettre précédente : Maj + Ctrl + Flèche gauche Ouvrir le menu du presse-papiers : Lanceur + V ou Recherche + v Copier le contenu dans le presse-papiers : Ctrl + c Contenu coupé : Ctrl + x Coller le contenu du presse-papiers : Ctrl + v Annulez la commande précédente : Ctrl + z

Voici quelques-uns des raccourcis clavier dont disposent les utilisateurs de Chromebook pour certaines tâches, bien qu’il y en ait beaucoup d’autres qui peuvent également être utilisés.

Avec tout ce dont nous avons parlé aujourd’hui, vous pourrez récupérer l’une des fonctions qui manquent aux Chromebooks à l’œil nu, mais qui peut être récupérée de plusieurs manières différentes et ainsi pouvoir profiter de cette capacité présente au premier coup d’œil , sur Mac et Windows.