Google Photos a un très joli widget Memories sur iOS que les utilisateurs d’Android ont envié en raison de sa nature esthétique. Son look minimaliste et épuré est superbe, et la fonction de diaporama de vieilles images vous donne une teinte de nostalgie chaque fois que vous regardez votre téléphone. Heureusement, le widget de mémoire Google Photos de style iOS a finalement fait son chemin vers la plate-forme Android. Voici comment vous pouvez l’activer et ajouter le widget mignon à votre téléphone Android.

Comment activer le widget de mémoire Google Photos de style iOS sur Android

Tout le monde peut ajouter ce widget à son téléphone Android tant qu’il dispose de l’application Google Photos. Cependant, n’oubliez pas que vous ne verrez le widget Souvenirs sur votre téléphone que si Google Photos exécute la version v5.52.0.0387241369 ou supérieure.

Tapez et maintenez sur le écran d’accueil de votre téléphone Android.

Appuyez sur Widgets.

Trouvez et appuyez sur le Souvenirs de photos Google widget. Le widget est 2×2 par défaut mais vous pouvez le changer plus tard.

Placer le Widget Google Photos Souvenirs sur votre écran d'accueil.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Après avoir placé, appuyez et maintenez le widget Souvenirs et réajuster la taille.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Une fois que vous avez placé le widget Souvenirs sur l’écran d’accueil de votre téléphone Android, il affichera les images de votre bibliothèque Google Photos. Cela inclut des images de différentes époques dans le passé. Si vous ne souhaitez pas voir des dates, des personnes ou des animaux spécifiques, vous pouvez accéder aux paramètres de l’application de stockage en nuage et masquer les souvenirs indésirables dans Google Photos.

