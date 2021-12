Comment activer les accusés de lecture dans Gmail

Edgar Cervantes / Autorité Android

Les confirmations de lecture par e-mail sont une fonctionnalité un peu ancienne et plutôt obsolète. C’est peut-être pourquoi Google ne l’inclut pas par défaut dans tous ses comptes de messagerie. Au lieu de cela, ils ne l’offrent que dans des comptes Google Workspace payants, pensant probablement que seuls les professionnels du travail auront besoin de l’utiliser. Si vous tombez dans ce camp, lisez la suite pour savoir comment activer les confirmations de lecture dans Gmail.

Les reçus de lecture dans Gmail ne peuvent être activés que dans les comptes Google Workspace Gmail payants et uniquement sur le bureau. Demandez à votre administrateur de compte d’activer la fonctionnalité dans les paramètres Gmail de la console d’administration. Pour ceux qui n’utilisent pas Google Workspace, il existe deux bons services tiers que vous pouvez essayer : Boomerang et Mailtrack.

Comment activer les confirmations de lecture dans Google Workspace Gmail

Actuellement, Google Workspace ne propose pas de confirmation de lecture dans l’application mobile Gmail. Ceci n’est disponible que sur le bureau Google Workspace Gmail, ce qui est un peu étrange compte tenu du nombre de professionnels utilisant un appareil mobile.

La fonction de confirmation de lecture est désactivée par défaut, vous devez donc demander à votre administrateur de compte Workspace d’activer la fonction. Ensuite, cela peut prendre jusqu’à 24 heures pour que la fonctionnalité apparaisse. Si vous êtes l’administrateur du compte, voici où vous devez vous rendre.

Allez maintenant à Applications–>Google Workspace–>Gmail. Sélectionnez ensuite Paramètres utilisateur sur le côté droit, où vous trouverez un Accusés de lecture par e-mail section.

A l’ouverture du Accusés de lecture par e-mail section, c’est ce que vous verrez. Vous pouvez soit restreindre les confirmations de lecture aux adresses e-mail de votre domaine et aux adresses externes en liste blanche. Ou vous pouvez activer les confirmations de lecture pour n’importe quelle adresse e-mail. Cela dépend du degré de contrôle que vous souhaitez exercer sur l’utilisation de la messagerie électronique de votre entreprise. Faites votre sélection et cliquez sauvegarder.

Il ne vous reste plus qu’à attendre que la fonctionnalité soit activée, ce qui peut prendre jusqu’à 24 heures.

Demander un accusé de lecture

Une fois la fonctionnalité activée, ouvrez une nouvelle fenêtre de courrier électronique et rédigez votre courrier électronique. Ensuite, avant de l’envoyer, cliquez sur les trois points verticaux dans le coin inférieur droit, ce qui ouvrira le Plus d’options menu. Là, tu trouveras Demander un accusé de lecture. Sélectionnez-le et vous verrez maintenant une coche à côté.

Envoyez votre e-mail comme d’habitude et lorsque l’e-mail arrivera à l’autre extrémité, le destinataire le verra.

S’ils cliquent Envoyer des reçus, vous le verrez désormais au bas de l’e-mail que vous avez envoyé.

Alternatives tierces pour les non-utilisateurs de Google Workspace

Si vous n’êtes pas un utilisateur de Google Workspace, vous devez utiliser un service tiers. Ceux-ci sont installés en tant qu’extensions de navigateur.

Boomerang

Boomerang existe depuis des années et est un favori parmi tant d’autres. Ils disposent de nombreuses fonctionnalités utiles pour Gmail, notamment la planification des e-mails, la répétition des e-mails, les rappels par e-mail, la configuration de réunions en ligne dans l’e-mail et la lecture des reçus. Pour demander un accusé de lecture, cliquez simplement sur le bleu Pister bouton en bas de l’e-mail.

L’inconvénient de Boomerang est que le forfait gratuit est extrêmement restreint et que le forfait payant commence à 5 $ par mois (15 $ si vous souhaitez l’utiliser sur Google Workspace). Les utilisateurs soucieux de leur budget peuvent donc être découragés.

Mark O’Neill / Autorité Android

Mailtrack

Mailtrack bénéficie par rapport à Boomerang d’une tarification moins chère pour les forfaits payants (à partir de 3 euros par mois) et d’un forfait gratuit restreint suffisant pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble Mailtrack.

Vous n’avez pas non plus à demander à l’autre personne un accusé de lecture. Dès qu’ils ouvrent l’e-mail, une coche verte apparaît à côté de l’e-mail dans votre Gmail.

Non. La fonctionnalité n’est disponible que dans les comptes Google Workspace Gmail payants, et même dans ce cas, l’administrateur du compte doit l’activer. Il est désactivé par défaut.

Les reçus de lecture sont-ils fiables ?

Pas à 100%. Outre le fait que le destinataire de l’e-mail peut ignorer votre demande de confirmation de lecture, les services de messagerie modernes contiennent toutes sortes de fonctionnalités anti-suivi, y compris Gmail, assez ironiquement. Si vous avez désactivé les images externes dans vos paramètres Gmail, les services tiers tels que Mailtrack peuvent ne pas fonctionner, car ils reposent sur le chargement des images d’arrière-plan dans l’e-mail pour signaler que l’e-mail a été ouvert.

