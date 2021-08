Comment activer les cadrans d’horloge animés Minions sur le Fitbit Ace 3

Si vous envisagez un tracker d’activité pour un jeune enfant, le Fitbit Ace 3 est mon préféré. En tant que meilleur tracker de fitness pour les enfants, l’Ace 3 est un groupe assez simple qui contient de nombreuses fonctionnalités, notamment le suivi des pas quotidiens et des minutes actives des enfants ainsi qu’un sommeil détaillé. Sur l’appareil, les enfants peuvent jouer avec une minuterie, un chronomètre, ne pas déranger et même un verrou d’eau. L’application, cependant, est l’endroit où la magie opère. Les parents peuvent définir des objectifs quotidiens de pas et de sommeil pour les enfants, leur envoyer des rappels pour bouger et changer le cadran de l’horloge.

Visages animés pour motiver votre petit

Ce qui rend le Fitbit Ace 3 vraiment cool, et le choix de mon fils lorsqu’il compare le Fitbit Ace 3 au Fitbit Ace 2, c’est qu’il y a plus de deux douzaines de cadrans d’horloge animés parmi lesquels choisir. Chacun prend également vie et change de différentes manières à mesure que les enfants s’efforcent d’atteindre leurs objectifs de pas.

L’un des derniers ajouts est Minions, qui affiche un joli personnage Minions avec la date et l’heure. Au fur et à mesure que l’enfant bouge et atteint différents niveaux de pas, le Minion passe de la position assise et fait signe à la mâche sur une banane, et il commence à courir, ajoutant plus tard des écouteurs à l’équation. Une fois que l’enfant a atteint son objectif quotidien, qu’il s’agisse de 10 000 pas ou d’un nombre personnalisé, le Minion danse pour célébrer avec une médaille et des confettis qui l’entourent.

Comment activer le cadran d’horloge Minions sur le Fitbit Ace 3 ? De la même manière que vous faites n’importe quel autre.

Comment activer le cadran d’horloge Minions sur le Fitbit Ace 3

Ouvrez le Application Fitbit.

Cliquez sur votre Icône de compte en haut, à gauche. Robinet Ma famille.

Robinet Basculer vers la vue enfant sous le nom de l’enfant.

Source : Christine Persaud / Android Central Appuyez sur le bouton Icône du compte de l’enfant en haut, à gauche. Robinet As 3.

Robinet Visages d’horloge.

Source : Christine Persaud / Android Central Sélectionnez le Cadran d’horloge des Minions (troisième rangée, milieu). Robinet +Installer.

Attendez qu’il se charge et s’affiche Choisi.





Vérifiez le cadran de la montre et il apparaîtra!

Source : Christine Persaud / Android Central

Obtenir des badges d’activité sur le thème des Minions

Source : Christine Persaud / Android Central

En plus de l’option de cadran d’horloge animé Minions, tout utilisateur Fitbit, pas seulement les enfants avec un Ace 3, peut en fait gagner des badges Minions spéciaux pour avoir réalisé des étapes. Mais attention, cela demande beaucoup de travail.

Le badge Stuart est assez facilement accessible si vous avez généralement un jour ou deux par mois pour vous engager dans de nombreuses activités, car il peut être obtenu en 12 345 étapes. J’en ai apparemment déjà gagné un huit fois depuis sa sortie (insérer une tape dans le dos ici).

Source : Fitbit

Mais pour obtenir Kevin, vous devez atteindre 22 222 étapes. Pour mettre cela en perspective, en tant qu’utilisateur de longue date de Fitbit, je n’ai gagné qu’une seule fois le badge Classics de 25 000 pas en une journée, le plus proche de celui-ci.

Source : Fitbit

Intéressé par Bob ? Enfilez vos meilleures chaussures de course et préparez-vous à courir trois fois 10 km, car ce Minion devra marcher 32 100 fois par jour.

Pourquoi sont-ils si difficiles à réaliser ? Fidèle à la nature des Minions, un représentant de Fitbit m’a dit que les badges sont conçus pour être “aussi loufoques et aventureux que les Minions”. Cela explique à la fois la difficulté à les atteindre et la nature apparemment arbitraire des nombres d’objectifs de pas. “Ils sont conçus pour aller au-delà des jalons et des badges quotidiens disponibles.”

Personnellement, je suis content de mon badge Stuart, mais j’aspire toujours à le rendre un jour à Kevin et Bob. Bien sûr, je n’y arriverai peut-être jamais, mais c’est très amusant d’essayer.

Pas méprisable toi

Motivation amicale

Fitbit As 3

Amusez-vous avec le fitness

Les enfants âgés de 6 à 12 ans environ peuvent s’amuser à atteindre leurs objectifs de pas quotidiens avec l’aide d’un adorable personnage animé de Minions sur l’écran de l’appareil, les motivant et les encourageant.

Allez à fond sur Minion

Groupe, écran et tout

Fitbit Ace 3 Minions Édition Spéciale

Des serviteurs partout

Mettez tout en œuvre pour les fans inconditionnels des Minions avec l’édition spéciale Fitbit Ace 3, qui comprend un groupe sur le thème des Minions ainsi que la possibilité de choisir le cadran animé des Minions.

