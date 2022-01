Comment activer les drapeaux dans Chrome pour tester les fonctionnalités bêta | La technologie

Grâce aux Chrome Flags, nous pouvons découvrir des fonctionnalités qui ne sont pas officiellement ouvertes dans Chrome, mais qui sont présentes. C’est quelque chose d’intéressant si vous voulez savoir que cela pourrait arriver à l’avenir dans le navigateur Google et l’essayer vous-même à l’avance. Voyons comment faire.

Le fait de pouvoir activer les différents Flags qui se trouvent dans Chrome, permet de tester différentes fonctions expérimentales (beta) du navigateur Google.

Certaines de ces fonctions feront partie de l’outil à l’avenir, mais d’autres, les ingénieurs du grand G les rejetteront et disparaîtront du logiciel.

C’est une pratique courante dans Google avec votre navigateur, mais ce qui n’est pas si courant, c’est que les utilisateurs les saisissent pour les tester, car ce n’est pas un domaine très courant si vous n’êtes pas plus ou moins expert dans ce logiciel.

Plus que tout parce que saisir les drapeaux est simple, cependant trouver ceux qui seraient intéressants à essayer, ce n’est plus tellement le cas et la plupart des utilisateurs qui sont entrés dans cette partie de Chrome vont au plan fixe et savent lequel ils veulent ouvrir .

Que sont les drapeaux ?

Les Drapeaux ils sont pages internes du navigateur Google qui nous donnent accès à des parties cachées et expérimentales, comme nous vous l’avons déjà dit.

Sont fonctions expérimentales Ils sont là comme un test et une collecte de données sur la façon dont ils fonctionneraient, mais sans les mettre explicitement. Comme nous l’avons déjà évoqué, nombre d’entre eux ne seront jamais intégrés à la version stable de Chrome.

Si nous savons rechercher, nous pouvons avoir des fonctions qui ne sont pas présentes dans la version normale, bien qu’il faille noter qu’étant expérimentales et bêta, leur la fiabilité peut être assez limitée et ils peuvent nous causer des problèmes, notamment de stabilité.

Dans les cas les plus graves, les problèmes pourraient provenir de la sécurité ou confidentialité des données, nous ne devons donc pas entrer dans les Drapeaux si nous ne savons pas vraiment où nous entrons.

La grande majorité des drapeaux partagé entre différents appareils, c’est-à-dire que nous aurons pratiquement le même, que nous soyons sur un appareil avec Windows, Android ou iOS.

Cependant, il y en a qui sont spécifique à chaque type de système d’exploitation, nous pouvons donc en avoir qui ne seront que dans chacun. C’est-à-dire que nous pouvons utiliser un indicateur dans Android qui n’est pas présent dans Windows et vice versa.

L’utilisation de ces drapeaux est beaucoup plus facile que vous ne pouvez l’imaginer, car vous pouvez aller chercher un par un comment ils fonctionnent pour savoir si vous pouvez les laisser comme actifs pour vous. Dans chacun d’eux, il y a un Petite description de ce à quoi il sert, nous allons donc avoir une idée de ce que nous activons.

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables très simples à utiliser basés sur le navigateur Chrome et largement utilisés dans les environnements académiques tels que les écoles ou les instituts.

Avant de savoir comment les drapeaux sont activés et fonctionnent, nous allons vous informer que si vous n’êtes pas sûr de ce que vous faites ou ne comprenez pas les fonctions qu’ils activent, il est préférable de tout laisser tel quel, car à partir de cette ignorance nous pouvons prendre toutes les mesures que vous prendrez pour que Chrome ne fonctionne plus comme il l’a fait jusqu’à présent.

Si vous souhaitez toujours expérimenter avec Flags, mais que vous n’êtes pas sûr de vos connaissances, vous pouvez toujours télécharger la version Canary de Chrome, que vous pouvez utiliser pour toutes ces expériences, afin que celle que vous utilisez comme navigateur de tous les jours reste intacte et hors de tout danger.

Drapeaux : entrer et activer

La vérité est que la façon d’entrer dans les Chrome Flags est si simple que si vous ne l’avez jamais vu, cela vous surprendra même.

Il suffit d’ouvrir le navigateur Google Chrome puis d’écrire ce qui suit dans la barre de recherche : chrome : // drapeaux

Une fois la fenêtre Flags ouverte, vous verrez que vous êtes déjà dans la partie expérimentale de Chrome. Oui tout ce sera en anglais, donc si vous n’êtes pas particulièrement agile avec la langue de Shakespeare, vous risquez d’avoir quelques problèmes, notamment avec les descriptions.

Dans la fenêtre où nous sommes, vous verrez un bouquet de drapeaux, chacun avec son nom et en dessous une petite description de ce qu’il fait et de ce qui change lorsqu’il est opérationnel.

Tout ce que nous avons à faire est d’aller à la bonne partie de celui que nous voulons et d’ouvrir le menu déroulant. Les options qui sont présentées ne sont que deux et elles sont très simples. D’une part, vous avez Activée pour activer le Drapeau ou Désactivée faire le contraire, dire, le désactiver.

Lorsque vous exécutez certains changer dans un drapeau, vous serez obligé de redémarrer Google Chrome pour que les changements provoqués par ladite activation prennent effet, puisque si nous continuons sans arrêter le programme, ledit changement ne sera pas rendu opérationnel.

Pour rendre le processus de recherche d’un drapeau spécifique, dont nous connaissons déjà le nom, est plus léger, nous avons dans le top un chercheur qui résolu extrêmement efficace. C’est là qu’il faut écrire le nom ou un terme, pour que l’on puisse ensuite voir toutes les expériences qui portent le même nom ou directement celle que l’on recherchait.

C’est le moyen le plus rapide de trouver une partie expérimentale que vous avez lue sur n’importe quel site Web et que vous souhaitez savoir comment elle fonctionne, pour voir comment elle se comporte dans votre navigateur. Une fois que vous l’avez trouvé, vous l’activez, redémarrez et tout sera prêt.

Nous pouvons également utiliser le rechercher pour désactiver un drapeau que nous ne voulons plus qu’il soit opérationnel. C’est-à-dire que nous les recherchons, nous le mettons Désactivé, nous redémarrons et il n’apparaîtra plus.

D’où la grande importance du moteur de recherche dans tout ce qui concerne les Drapeaux, car c’est le moyen le plus confortable de trouver ceux que nous voulons.

Maintenant que vous savez ce qu’ils sont, comment ils fonctionnent et comment nous pouvons en tirer parti, vous êtes sûrement curieux de savoir quels sont les meilleurs drapeaux à activer en ce moment, ce que nous vous dirons dans cet article.

À partir de maintenant, vous pourrez savoir quelle partie expérimentale Google intègre dans votre navigateur Chrome et voir si c’est quelque chose qui fonctionne pour vous ou, cependant, il vaut mieux rester où vous êtes. Vous n’aurez plus jamais de doutes sur Chrome Flags.