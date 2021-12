Comment activer les voix de célébrités sur votre Amazon Echo

Depuis 2019, les utilisateurs d’Amazon Echo peuvent appeler l’icône hollywoodienne Samuel L. Jackson au lieu d’Alexa et poser des questions sur tout, de la météo à Snakes on a Plane. Cependant, les utilisateurs d’Echo peuvent désormais ajouter une poignée de voix de célébrités à leurs appareils, notamment Melissa McCarthy et Shaquille O’Neal. Si vous souhaitez changer la façon dont vous interagissez avec votre appareil Echo, voici ce que vous devez faire pour activer les voix des célébrités.

Activez les voix de célébrités sur votre Amazon Echo

Les utilisateurs d’Amazon Echo peuvent actuellement choisir parmi trois personnalités célèbres : Samuel L. Jackson, Shaquille O’Neal et Melissa McCarthy. Chaque voix de célébrité est accessible moyennant des frais uniques de 4,99 $. Ce sont les étapes que vous devez suivre pour activer les voix de célébrités sur votre appareil Amazon Echo.

Dire, « Alexa, présente-moi CELEBRITY NAME. »

Choisir la « Hé, LE PRÉNOM DE LA CÉLÉBRITÉ » mot de réveil.

Lorsque vous activez la compétence vocale de célébrité sur vos appareils Echo pour la première fois, il peut vous être demandé de dire : « Alexa, activez CELEBRITY NAME. » Pour certaines compétences, il vous sera également demandé de choisir entre les versions explicites et propres, ce qui censure les grossièretés. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de dire « Explicite » ou « Version propre » avec votre commande, ou d’activer ou de désactiver le contenu explicite dans l’application Alexa.

Le mot d’activation « Hey, CELEBRITY NAME » fonctionne pour la plupart des appareils Echo à commande vocale dans votre maison, à l’exception des appareils et appareils portables Echo et Echo Dot de première génération. Fire TV et Fire Tablets ne sont pas non plus pris en charge pour le moment. Une fois que vous avez activé le mot de réveil, la voix de la célébrité répondra lorsque vous prononcerez son prénom en entier.

Les utilisateurs qui n’ont pas d’appareil compatible peuvent également utiliser « Alexa, demandez LE PREMIER NOM DE CELEBRITY ». De plus, vous pouvez rechercher des voix de célébrités en vous connectant à votre compte Amazon dans un navigateur Web et en accédant à l’onglet Compétences Alexa ou en recherchant la compétence dans l’application Alexa sur votre téléphone.

Exemples de questions que vous pouvez poser

Une fois que vous avez suivi les étapes pour activer les voix de célébrités sur votre Amazon Echo, chacune des personnalités célèbres peut répondre à une variété de sujets généraux, notamment des questions sur la météo, le réglage d’alarmes, des conseils et un joyeux anniversaire. Samuel, Melissa et Shaq peuvent également répondre à une sélection de questions sur eux-mêmes et leur carrière. Dans cet esprit, voici quelques exemples de questions fréquemment posées :

« Hé Samuel, citez Pulp Fiction. » « Hé Samuel, que penses-tu des serpents ? « Hé Samuel, combien de fois le mot F a-t-il été prononcé dans Pulp Fiction ? » « Hey Samuel, quel est ton personnage préféré de Star Wars ? » « Hey Melissa, parle-moi des demoiselles d’honneur. » « Hey Shaq, laisse tomber un battement. » « Hey Shaq, échauffons-nous. » « Hey Shaq, joue à la pierre, au papier, aux ciseaux. »

Malheureusement, Samuel, Melissa et Shaq n’ont pas toutes les fonctionnalités d’Alexa. En tant que tels, ils ne sont pas en mesure de vous aider avec les achats, les listes, les rappels ou les compétences pour le moment.

Alternatives vocales adaptées aux familles

De plus, Amazon propose une sélection d’alternatives plus familiales (et souvent gratuites), comme le module complémentaire gratuit de The Tonight Show, qui vous permet de demander à Alexa de faire raconter une blague à Jimmy Fallon ou de lire son monologue.

Amazon a également récemment ajouté la possibilité d’utiliser gratuitement la voix du Père Noël. Tout ce que vous avez à faire est de dire « Alexa, activez « Hey Santa » » ou activez la fonctionnalité dans la section Alexa Skills de votre compte Amazon. Si vous avez un appareil Echo en mode Enfants, vous pouvez simplement ouvrir la section des paramètres de cet appareil dans l’application Alexa, faire défiler jusqu’à la section Mot de réveil et activer « Hey Santa ». Amazon a également ajouté plusieurs questions sur le thème de Noël à poser au Père Noël, notamment les suivantes :

« Hé Père Noël, suis-je méchant ou gentil ? » « Hé Père Noël, chante une chanson. » « Hé Père Noël, chante Jingle Bells. » « Hé Père Noël, chante Up on the Rooftop. » « Hé Père Noël, chante We Wish You a Merry Christmas. » « Hé Père Noël, chante les 12 jours de Noël. » « Hé Père Noël, chante Deck the Halls. » « Hé Père Noël, donne-moi les nouvelles du pôle Nord. »

Si vous décidez de ne plus utiliser la fonction de voix de célébrités, vous pouvez continuer à utiliser la voix par défaut d’Alexa. Tout ce que vous avez à faire est de dire « Hey Alexa » au lieu de la célébrité que vous avez choisie.

Voix de célébrités

Personnalités de célébrités pour Alexa

Recevez les conseils de vos personnalités préférées

Les personnalités célèbres pour Alexa vous permettent de poser des questions à Samuel L. Jackson, Melissa McCarthy et Shaquille O’Neal sur tout, de la météo aux détails de leur carrière.

Le meilleur écho pour l’argent

Amazon Echo (4e génération) avec Alexa

Un meilleur son et des couleurs plus froides.

L’Echo de 4e génération est conçu pour un meilleur son avec un design plus petit et plus compact en trois couleurs : Charcoal, Glacier White et Twilight Blue.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Alexa achète plus de choses

Accessoires Amazon Echo pour rendre Alexa encore meilleur

Quels que soient les appareils Amazon Echo que vous possédez, il existe de nombreux accessoires utiles pour améliorer votre expérience Alexa. Voici quelques-uns de nos favoris pour compléter votre Echo, quelle que soit votre génération.

Alexa, montre-moi mon royaume

Connectez-vous avec ces caméras de sécurité compatibles Alexa

Les caméras de sécurité à domicile gagnent en popularité car elles sont fonctionnelles, et l’ajout d’Alexa est un excellent moyen de tirer le meilleur parti de la vôtre. Voici les meilleures caméras de sécurité compatibles Alexa disponibles actuellement.