Comment Adam Tsekhman de Legends Of Tomorrow a justifié la torsion sauvage de Gary dans sa propre tête

Spoilers à venir pour les deux premiers épisodes de DC’s Legends of Tomorrow Saison 6, «Ground Control to Sara Lance» et «Meat: The Legends».

La saison 6 de DC’s Legends of Tomorrow a déjà pris un départ fou (évidemment), et avec cela étant Legends, tout peut littéralement arriver à tout moment, à n’importe qui. Lors de la première de la saison, un tournant majeur s’est produit lorsque le personnage bien-aimé Gary Green, que l’on pensait auparavant être humain, a révélé qu’il gardait le secret qu’il était en fait un extraterrestre! Adam Tsekhman, qui dépeint l’adorable Légende et le bras droit d’Ava, a dû arriver à son propre sens de la justification de la tournure sauvage de Gary.