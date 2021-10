Comment Adele a réagi lorsqu’on lui a dit que l’album rivaliserait avec celui d’Ed Sheeran

Adèle n’a pas peur d’une compétition amicale.

Lors d’une interview à distance sur l’émission Heart Radio britannique Heart Breakfast cette semaine, la chanteuse a eu une réaction hilarante lorsqu’elle a appris que son nouvel album tant attendu, 30, serait confronté à la concurrence d’une autre pop star préférée des fans.

« Ed Sheerana un album qui sort aussi en même temps, « co-hôte Jamie Theakston mentionné.

Adele a répondu: « Le 19? » et Jamie a répondu: « Eh bien, pas le 19. Ne paniquez pas. »

Le chanteur a ensuite dit: « Oh, je ne panique pas », et a laissé échapper un grand rire avant de plaisanter: « Il peut paniquer! »

Adele a ajouté : « J’aime Ed, j’aime Ed et j’aime vraiment sa femme, cerise. «

Le prochain album d’Ed, =, la suite de son record de 2017 ÷, est prévu pour le 29 octobre. L’album 30 d’Adele, qui suit le 25 de 2015, sortira le 19 novembre.

« Adele est la seule personne qui a vendu plus de disques que moi au cours des 10 dernières années », a déclaré Ed à British GQ en 2017. C’est la seule personne dont j’ai besoin pour vendre plus de disques que moi. C’est un gros exploit parce que son dernier album s’est vendu à 20 millions. Mais si je ne la définis pas comme référence, je me vends à découvert. »