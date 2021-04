Comment affamer Big Tech ⋆ .

par Jim Daws, penseur américain:

Il n’est pas exagéré de dire que si l’Amérique reste sur sa trajectoire actuelle, elle sera méconnaissable dans une autre génération. Lady Liberty sera remplacée par une gauchiste hargneuse avec une coupe ras du cou bleue.

Nous sommes arrivés à un point de basculement où les croyances fondamentales qui ont rendu notre mode de vie possible sont assiégées sans relâche par une idéologie radicale et marxiste qui méprise nos valeurs, nos traditions et notre culture. Aujourd’hui, les institutions de la famille, de l’église, de l’éducation, de la libre entreprise et de l’autonomie gouvernementale ne sont que des vestiges de leur ancienne gloire. La longue marche de la gauche à travers nos institutions approche de sa destination dystopique, à laquelle nous sommes traités quotidiennement sur ces pages.

L’accélération de ces tendances est le résultat de la consolidation de la gauche sur nos médias d’information et de divertissement, combinée à la censure des voix dissidentes sur les médias sociaux. Big Tech appartient entièrement à la gauche et utilise ce pouvoir – sans précédent dans l’histoire de l’humanité – pour museler toute opposition efficace.

Le plus triste est que le contrôle de Big Tech sur les informations de libre circulation est presque entièrement illusoire et basé entièrement sur notre soumission à celle-ci. De la même manière que les consommateurs deviennent conscients de leur marque avec zèle, nous en sommes venus à accepter que Microsoft, Apple, Google, Facebook, Twitter et YouTube ont une valeur innée qui les rend indispensables. Nous oublions que la domination de la Big Tech s’est produite en une seule génération et nous pouvons suivre une trajectoire directe entre la montée de la Big Tech et l’ascendant de la gauche radicale.

Pour avoir une chance de renverser cette marée ruineuse, les Américains traditionnels doivent se réveiller de leur stupeur et arrêter de nourrir la bête qui les dévore. Heureusement, c’est beaucoup plus facile à faire que de dire, vaincre l’Empire britannique, une guerre civile sanglante pour mettre fin à l’esclavage ou prendre d’assaut les plages de Normandie. Il suffit de quelques après-midis à votre bureau pour briser l’habitude des Big Tech et passer aux options Alt-Tech émergentes. Mais si nous ne sommes même pas disposés à faire cela, nous prouverons que nous ne sommes pas dignes de notre héritage de liberté et de prospérité et nous obtiendrons exactement ce que nous méritons.

Voici quelques suggestions pour échapper à l’emprise de la mort de Big Tech. Un avertissement rapide: bien que l’amélioration de la confidentialité et de la sécurité soit un excellent effet secondaire de ces suggestions, rien sur Internet n’est complètement sécurisé ou privé. Mon objectif principal ici est de fournir des alternatives qui affameront la bête Big Tech.

Abandonnez les systèmes d’exploitation Windows et Mac au profit de Linux. Cela peut sembler l’action la plus difficile et la plus perturbatrice requise de votre jailbreak Big Tech, mais c’est beaucoup moins que vous ne le pensez et absolument essentiel. En autorisant Microsoft et Apple à contrôler votre écosystème informatique, vous leur permettez de suivre vos activités et de collecter des informations privées. Une fois que le gouvernement aura qualifié la dissidence de «terrorisme intérieur», vous pouvez parier que les gauchistes de Redmond et de Cupertino seront là pour vous aider à surveiller vos convictions politiques.

Linux est un système d’exploitation libre, stable, sécurisé et open source non contrôlé par Big Tech. Son code est constamment surveillé par des milliers de zélateurs de la vie privée à l’affût des portes dérobées ou autres vulnérabilités qui permettraient à Big Tech ou Big Brother d’y accéder. Il existe des milliers d’applications libres et open-source qui peuvent répondre aux besoins d’une grande majorité d’utilisateurs et un énorme avantage est qu’il n’y a pas de motivation financière pour rendre constamment votre matériel et vos logiciels obsolètes comme Windows et en particulier Macintosh. Vous pouvez même donner une nouvelle vie à de vieux ordinateurs qui ont été rendus sans valeur par Microsoft et Apple.

Sur le front du navigateur Web, si vous utilisez Google Chrome ou Apple Safari, vous devez savoir que votre activité en ligne est suivie, enregistrée et vendue à des milliers de courtiers en données. La plupart de ces données sont utilisées pour le marketing, mais les sites que vous visitez sont un bon indicateur de vos tendances et activités politiques et la collecte de ces données est mûre pour les abus.

Une bonne alternative est le navigateur Brave. Il a le suivi bloqué par défaut et dispose d’un bloqueur de publicité intégré et agressif. Vous pouvez choisir de voir des publicités et, si vous le faites, 70% des revenus générés par ces publicités vous sont versés directement. Les revenus sont très modestes, mais vous pouvez prendre ces nickels, dimes et quarts et les contribuer à vos créateurs de contenu pro-américains préférés. Laisser le bloqueur de publicités activé accélère le chargement de vos pages et charge moins la mémoire de votre ordinateur.

Pour l’amour de Dieu, arrêtez d’utiliser la recherche Google et Gmail. Ces deux services fournissent l’essentiel des revenus publicitaires et de suivi de Google, qu’ils utilisent ensuite pour censurer les résultats de recherche Google afin de bloquer le contenu qu’ils ont réveillé et que le personnel des visas H1B trouve inacceptable. La recherche Google est le gardien d’informations le plus puissant jamais créé et Google utilise sans vergogne des algorithmes pour promouvoir les politiciens et les idées avec lesquelles ils sont d’accord et écraser ceux à qui ils s’opposent.

De bonnes alternatives sont DuckDuckGo et ProtonMail. Vous trouverez des résultats de recherche de contenu conservateur et dissident sur DDG que vous auriez besoin de parcourir de nombreuses pages dans Google pour voir – voire pas du tout. L’exception est la pornographie, dont Google est saturé, tandis que DDG fait du bon travail en censurant ses images et ses vidéos – affamant encore une autre bête.

ProtonMail est un service de messagerie crypté de bout en bout et ne connaît ni ne vend vos données – de manière anonyme ou non. Ils offrent un plan de base gratuit ou une option plus robuste pour 5 $ par mois – un petit prix que je suis plus que prêt à payer pour empêcher Google de gagner de l’argent avec mes communications privées.

Si la promotion et la protection des politiciens de gauche et du dogme de Jeff Zuckerberg et Jack Dorsey lors des élections de 2020 ne vous a pas convaincu de quitter Facebook et Twitter, permettez-moi de vous rappeler que, parmi de nombreux outrages, Zuckerberg a dépensé près d’un demi-milliard de dollars les élections de 2020 et Zuckerberg et Dorsey ont censuré les histoires de corruption et de corruption flagrantes de la famille criminelle Biden. Puis, après l’élection, les deux ont interdit au 45e président des États-Unis de se présenter sur leurs plates-formes pour s’opposer.

Plus que tout autre service technologique, les utilisateurs semblent servilement dévoués à Facebook et Twitter et prêts à leur sacrifier la nation et leurs libertés. C’est cet effet qui a permis à Zuckerbeg et Dorsey d’offenser environ la moitié de leurs clients… euh, des produits, sans crainte de représailles.

