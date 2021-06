Comment afficher des tableaux de bord de performances cachés dans Windows 10 | La technologie

Si vous travaillez quotidiennement avec des PC Windows et que vous avez trouvé le besoin de vérifier la RAM disponible, la consommation du CPU ou simplement la vitesse de la connexion Internet, nous vous montrerons deux méthodes avec lesquelles vous pouvez jeter un coup d’œil rapide.

Parfois, l’ordinateur commence à fonctionner lentement et peut être pour diverses raisons. Pouvoir voir ces statistiques d’utilisation et métriques en temps réelJ’aide à savoir pourquoi.

Maintenant que la chaleur arrive, il est intéressant de contrôler si la température de l’équipement se situe dans une fourchette raisonnable pour éviter le redoutable Thermal Throttling.

La première méthode que nous allons vous enseigner est activer les tableaux de bord de performances masqués et pour cela, nous devons suivre quelques étapes simples. Nous vous guidons tout au long du processus pour qu’il n’y ait aucune perte :

Ouvrir le gestionnaire de tâches Soit en cliquant avec le bouton à droite dans la barre Windows et en choisissant l’option soit en appuyant sur la combinaison de touches Ctrl + Shift + Esc. Une fois ouvert, cliquez sur Plus de détails, cela est dû au fait que Windows affiche par défaut peu d’informations. Cliquez sur le menu d’options en haut et actif Toujours au top, de cette façon aucune fenêtre ne sera au-dessus de cette fenêtre. appuie sur le Onglet Performances. Cliquez sur ce que vous voulez surveiller et double-cliquer sur le graphique sur la droite, de cette façon, vous aurez le graphique individuellement au-dessus de toutes les fenêtres. Tu peux changer sa position et sa taille, à laisser à votre convenance.

Pour revoir le Gestionnaire des tâches, il vous suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris sur le graphique et un menu déroulant s’ouvrira. Ici, vous devez désactiver la vue récapitulative du graphique.

Si vous souhaitez surveiller plus d’un graphique, vous pouvez simplement double-cliquer sur le côté gauche des graphiques et redimensionner le panneau pour afficher ce que vous voulez.

La deuxième méthode est la Tableau de bord des performances de la barre de jeu Xbox, qui peut être ouvert rapidement avec la combinaison de touches Win + G.

Vous pouvez ancrer le panneau de votre choix et configurer les valeurs que vous souhaitez qu’il affiche à tout moment :

Si ce raccourci clavier ne fonctionne pas, nous devons l’ouvrir manuellement la première fois. Pour cela, nous allons dans Configuration du système -> Jeux -> Capture d’écran dans les paramètres de Windows 10. Nous recherchons la Xbox Game Bar et nous pouvons activer la combinaison de touches que nous avons mentionnée ci-dessus Win + G.

En suivant ces étapes, vous pourrez consulter directement et sans logiciel tiers les métriques d’utilisation de notre PC, vérifier qu’il n’y a pas de services d’arrière-plan ou suspendus consommant du CPU et de la RAM et bien plus encore.