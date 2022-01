Comment afficher et enregistrer des messages sur WhatsApp

Edgar Cervantes / Autorité Android

Plus vous utilisez WhatsApp comme plate-forme de messagerie par défaut, plus vous devrez trouver un moyen de sauvegarder vos messages importants. WhatsApp a une bonne fonction de recherche pour trouver des messages, mais cela repose sur la connaissance des mots-clés exacts à saisir. Il existe un autre moyen plus simple d’enregistrer ce qui est important pour vous : vous pouvez suivre les messages sur WhatsApp et les voir tous organisés sous forme de liste.

Pour afficher et enregistrer des messages sur l’application mobile WhatsApp, appuyez longuement sur le message que vous souhaitez enregistrer. Un menu apparaîtra et l’une des options sera de le démarrer. Sélectionnez cela. Sur l’application de bureau, déplacez votre souris vers la droite du message et une flèche vers le bas apparaîtra. Cliquez sur la flèche et le même menu apparaîtra. Sélectionner Message étoile.

Comment activer ou désactiver vos messages sur WhatsApp (Android et iOS)

Pour marquer un message sur WhatsApp mobile, appuyez longuement sur le message que vous souhaitez enregistrer. Quelques secondes plus tard, un menu apparaîtra. Appuyez sur Star.

Vous verrez maintenant une petite étoile apparaître sur le message.

Pour désélectionner le message lorsqu’il n’est plus nécessaire, appuyez à nouveau longuement sur le message. Lorsque le menu apparaît, appuyez sur Désélectionner.

Comment activer ou désactiver vos messages sur WhatsApp (bureau)

C’est presque la même procédure sur le bureau WhatsApp. Mais au lieu d’appuyer longuement sur le message, vous devez plutôt déplacer votre souris vers l’extrême droite du message. Lorsqu’une flèche vers le bas apparaît, cliquez dessus et le menu apparaît. Cliquez sur Message étoile.

Pour désélectionner le message, répétez simplement la procédure ci-dessus et sélectionnez Désélectionner le message à la place du menu.

Comment afficher vos messages favoris sur WhatsApp

Évidemment, si vous enregistrez vos messages pour référence future, vous voudrez savoir comment y accéder plus tard. Sinon, à quoi ça sert ?

Sur WhatsApp mobile, accédez à Réglages, ensuite Messages suivis.

Vous verrez maintenant les messages enregistrés par ordre de date. Si vous appuyez sur l’un d’eux, vous serez dirigé vers l’endroit exact de la conversation avec cette personne où le message enregistré a été prononcé. Ceci est utile si vous avez besoin de lire le contexte du message.

Mark O'Neill / Autorité Android

Sur le bureau, c’est légèrement différent. Vous devez appuyer sur le nom de la personne en haut de votre conversation avec elle.

Cela ouvre une barre latérale appelée Informations de contact. Faites défiler jusqu’à ce que vous voyez Messages suivis.

Lorsque vous cliquez sur Messages suivis, vous pourrez désormais voir vos messages enregistrés.

