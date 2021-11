Vous avez remarqué que votre iPhone 13 (iPhone 12 jusqu’à X aussi) n’affiche pas le pourcentage de batterie dans la barre d’état ? Lisez les quatre façons d’afficher le pourcentage de batterie de l’iPhone 13.

Beaucoup espéraient, avec l’encoche légèrement plus petite sur la gamme iPhone 13, qu’Apple remettrait le pourcentage de batterie dans la barre d’état. Il s’avère que cela ne s’est pas produit, mais il existe encore des moyens simples d’y accéder sur votre iPhone, même de manière permanente.

Depuis le widget de batterie sur votre écran d’accueil ou la vue d’aujourd’hui vers Control Center et Siri, voici les meilleures façons d’afficher le pourcentage de batterie de l’iPhone 13.

Comment afficher le pourcentage de batterie de l’iPhone 13 + tous les iPhones modernes

Widget Batteries iOS

Le moyen le plus simple d’avoir votre pourcentage de batterie toujours disponible est d’utiliser un widget de batterie sur votre écran d’accueil ou une autre page d’application Appuyez et maintenez sur une zone vide de votre écran d’accueil, puis appuyez sur le + dans le coin supérieur gauche Balayez vers le bas et appuyez sur Piles

Choisissez le widget État des batteries moyen ou grand

Widget dans la vue Aujourd’hui

Depuis votre écran d’accueil, balayez de gauche à droite Appuyez et maintenez dans un espace vide pour entrer en mode d’édition (ou sur un widget > Modifier l’écran d’accueil) Appuyez sur le + dans le coin supérieur gauche Balayez vers le bas et appuyez sur Piles

Choisissez le widget État des batteries moyen ou grand Vous pouvez désormais accéder au pourcentage de batterie de votre iPhone en balayant de gauche à droite depuis votre écran de verrouillage ou votre écran d’accueil

Centre de contrôle

Si vous ne souhaitez pas utiliser de widget, balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit pour afficher le pourcentage de batterie de votre iPhone

Siri

Vous pouvez également demander à Siri quel est le pourcentage de batterie de votre iPhone



