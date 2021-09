Comment afficher les résultats et les statistiques de vos matchs dans PUBG Mobile

Le suivi des statistiques de jeu et des résultats des matchs dans PUBG Mobile révèle bien plus que le droit de se vanter de vos amis. Savoir où trouver ces données – et comment en tirer des leçons – est important pour gravir les échelons.

PUBG Mobile enregistre les résultats complets (chaque coup tiré et chaque kilomètre parcouru) de chaque match terminé, ce qui signifie que vous pouvez revenir en arrière et analyser les résultats de vos matchs des 30 derniers jours. Ainsi, en plus de célébrer vos victoires, vous pouvez voir comment chaque performance de match affecte votre score de classement dans l’un des meilleurs jeux Android.

Le jeu compile également toutes vos données personnelles sur chaque saison et chaque serveur dans un graphique pratique qui décompose vos performances de combat et de survie en carrière. Voici comment trouver les résultats des matchs dans PUBG Mobile sans se perdre.

Comment trouver et lire vos statistiques

Bien que PUBG Mobile fasse du bon travail en compilant vos statistiques, ils ne vous y donnent pas un accès direct depuis l’écran d’accueil comme ils le font dans la boutique du jeu. Cependant, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur votre Image de profil pour voir toutes les données de votre profil, nous nous concentrerons sur les deux onglets du bas — Statistiques et Résultats de carrière.

Statistiques

La page des statistiques ressemblera assez à la page des résultats que vous voyez à la fin de chaque match, sauf que c’est là que toutes vos statistiques sont compilées pour les matchs classiques Solo, Duo et Squad ainsi que vos records personnels pour les victoires par match, le temps de survie , et la précision du tir à la tête. C’est l’endroit où aller pour trouver vos statistiques finales à la fin de chaque saison. Décomposons chaque élément de la page de statistiques afin que vous puissiez la lire en un coup d’œil et savoir sur quelles statistiques vous concentrer.

La ligne du haut sert à définir les paramètres statistiques. Si vous basculez beaucoup entre TPP et FPP ou si vous aimez jouer sur différents serveurs de jeu, vous voudrez porter une attention particulière à ces menus déroulants pour vous assurer que vous regardez les bonnes statistiques. Ci-dessous se trouvent vos “statistiques en un coup d’œil” – votre note globale de joueur, les matchs joués, les victoires, les 10 meilleurs résultats, les éliminations et ce toujours populaire ratio tués/morts. C’est probablement l’information la plus précieuse qu’un organisateur de clan ou de tournoi voudra voir.

Vous trouverez ci-dessous des statistiques plus détaillées sur vos performances moyennes dans les matchs, y compris un graphique qui montre en un coup d’œil à quel point vous êtes complet en tant que joueur. Si vous voulez les meilleures statistiques, vous voudrez jouer souvent et vous concentrer sur la survie la plus longue. Votre taux de survie est déterminé par combien de temps vous survivez aux matchs et combien de personnes meurent autour de vous – que vous les tuiez ou non – et est la mesure la plus importante car le jeu calcule votre note globale en ajoutant votre note de survie entière, mais seulement 20% de votre score de destruction. Cela deviendra plus clair lorsque vous examinerez vos résultats de carrière.

Résultats de carrière

PUBG Mobile propose les résultats de tous les matchs, y compris les jeux d’arcade, que vous avez terminés au cours des 30 derniers jours. C’est ici que vous pouvez consulter les résultats de vos matchs individuels, que vous pouvez développer en appuyant sur la flèche sous la colonne des commentaires.

Je tiens à souligner les calculs de score, qui montrent combien de points de classement vous avez gagnés dans chaque match en fonction de vos performances. Si vous regardez ma capture d’écran, vous verrez deux matchs où j’ai terminé à la deuxième place, mais malgré deux éliminations supplémentaires dans le jeu le plus récent, j’ai en fait obtenu un score plus élevé dans le match où je n’ai obtenu que huit éliminations.

Que pouvez-vous apprendre de vos statistiques de match ?

L’analyse de vos statistiques de jeu et des résultats de vos matchs peut vous aider à identifier vos forces et vos faiblesses dans PUBG Mobile. N’oubliez pas que survivre jusqu’en fin de partie est beaucoup plus important que de récolter le plus de kills, donc vous concentrer sur des stratégies furtives est votre meilleur pari si vous essayez de vous classer rapidement.

Cela vaut également la peine de vérifier vos statistiques à la fin de chaque saison, et vous pouvez partager vos statistiques à partir de presque tous les écrans si vous voulez seulement vous vanter de votre qualité.

PUBG Mobile

PUBG Mobile est un jeu de tir Battle Royale gratuit qui vous oppose jusqu’à 99 autres joueurs. Avec une liste sans cesse croissante de cartes et de modes de jeu parmi lesquels choisir, c’est l’un des meilleurs jeux disponibles pour jouer sur Android.

