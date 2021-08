Comment affiner vos recommandations sur Android TV

Google poursuit la transition d’Android TV vers Google TV en introduisant des éléments de la nouvelle interface Google TV sur les appareils Android TV existants, y compris certains des meilleurs téléviseurs Android. En plus d’avoir récemment ajouté la fonction de liste de surveillance, Google permet désormais aux utilisateurs d’Android TV de gérer leurs recommandations à l’aide de la fonction « tune », qui donne aux utilisateurs plus de contrôle sur ce qu’ils voient dans leurs sections de contenu recommandées. Voici ce que vous devez faire pour affiner vos recommandations sur Android TV.

Affinez vos recommandations sur Android TV

Google facilite désormais la sélection de recommandations sur Android TV via la nouvelle fonctionnalité de réglage, qui a été introduite pour la première fois dans le cadre de la nouvelle interface Google TV et est désormais déployée sur Android TV. Voici ce dont vous avez besoin pour affiner vos recommandations sur votre appareil Android TV :

Depuis votre page d’accueil, accédez au Paramètres onglet situé dans le coin supérieur droit de votre écran.

Source : Chris Wedel / Android TV Faites défiler jusqu’à Préférences de l’appareil.

Sélectionner Écran d’accueil.

Source : Chris Wedel / Android TV

Faites défiler vers le bas et choisissez Préférences de contenu. Il vous sera demandé de cliquer sur les boutons gauche et droit de votre télécommande pour filtrer les recommandations.

Source : Chris Wedel / Android TV

Semblable à la fonction de balayage vers la gauche / vers la droite sur les applications de rencontres, sélectionner le bouton gauche de votre télécommande tout en affinant vos recommandations signifie “moins comme ça”, et le bouton droit signifie “plus comme ça”. Vos choix sont ensuite utilisés pour améliorer les recommandations affichées sous votre onglet “Découvrir”.

Le passage à Google TV

Comme mentionné précédemment, Google a annoncé fin 2020 qu’il prévoyait de remplacer l’interface Android TV existante par l’interface Google TV mise à jour, qui a fait ses débuts sur l’appareil Chromecast avec Google TV. Cependant, la marque a également confirmé qu’elle continuerait à mettre en œuvre l’interface générique Android TV sur les appareils commercialisés par une poignée d’autres fabricants, dont Sony, jusqu’en 2022. En conséquence, l’intégration continue de Google TV sur les appareils Android TV devrait se déployer. au cours de l’année suivante.

Dans ce sens, la fonction de réglage était un outil Google TV existant introduit via une mise à jour logicielle sur les appareils Android TV existants en juillet 2021. D’autres éléments utiles également apportés par Google TV à cette époque incluent la possibilité de créer et de gérer une liste de surveillance sur un Appareil Android TV et une page de détails mise à jour qui démarre automatiquement la lecture des bandes-annonces de films et d’autres contenus éligibles.

