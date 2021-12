comment affronter ce moment avec vos enfants

12/05/2021 à 15:00 CET

Continuez le fantasme ou dites-leur la vérité sur Père Noël et les mages? C’est la question que beaucoup de mères et de pères se posent lorsque leurs enfants atteignent l’âge où l’histoire de Noël commence à couler. Il y a ceux qui pensent que plus tôt ils connaîtront la vérité, mieux ce sera, car le contraire est de leur mentir. D’un autre côté, il y a ceux qui croient que la meilleure option est de maintenir leur illusion le plus longtemps possible. Et au milieu de tout cela, il y a ceux qui ne savent pas bien comment agir dessus. Ensuite, Quel est le bon âge pour leur dire la vérité et comment pouvons-nous le faire ?

Comment affronter Noël avec les enfants : mensonge ou fantasme ?

La psychologue Silvia Álava nous recommande « que l’illusion des Rois Mages, du Père Noël, qui est une très belle illusion, puisse être maintenue temps maximum possible« Et il ajoute : « Il est très rare que des enfants se fâchent lorsqu’ils découvrent la vérité, ils comprennent que c’est quelque chose qui est encore secret, que c’est beau. Même lorsqu’ils le savent déjà, nous pouvons leur dire qu’ils doivent nous aider à protéger les plus petits (au cas où vous auriez des frères et sœurs, des cousins, des amis & mldr;) pour continuer à leur dire la même chose. »

« Il arrive un moment où le raisonnement logique des enfants les amène à se rendre compte que l’histoire n’est pas crédible »

Silvia Allava

Psychologue

Les garçons et les filles, bien qu’au début certains deviennent un peu tristes, ils ont tendance à comprendre pourquoi nous, les adultes, continuons à entretenir ce fantasme de Noël. C’est parce que « il arrive un moment où propre raisonnement logique des enfants, leur processus de maturation, leur processus évolutif au niveau cognitif, les amène à se rendre compte que l’histoire n’est pas crédible, qu’il n’est pas envisageable pour une seule personne, ou trois dans le cas des Mages, de distribuer des jouets à tous les enfants de la planète », affirme Silvia Álava.

A quel âge doit-on leur dire la vérité sur Noël ?

Comme nous le dit Silvia Álava, il n’y a pas d’âge exact pour vous dire la vérité sur les Rois Mages et le Père Noël, et nous n’avons pas non plus besoin d’établir une heure précise pour vous le dire. « L’idéal est répondre à vos questions et il viendra un temps où eux-mêmes le sauront et le réaliseront. À ce moment-là, ce qu’il faut leur expliquer, c’est que « vous avez savouré de nombreuses années cet effort fait par maman et papa, et toute la famille, et nous allons vous demander de ne pas le dire », souligne le psychologue.

Une autre chose qui arrive généralement de manière très courante, reconnaît Silvia Álava, c’est que les enfants le savent déjà, qu’ils ont la mouche derrière l’oreille, mais ils décident de ne pas le dire. Car ils ont l’idée de « voir si je vais le dire et cela implique qu’ils me feront moins de cadeaux & rdquor ;.

Ainsi, Silvia recommande que « la meilleure façon possible de franchir cette étape est que ce soient eux qui nous posent ces questionsQue ce développement de la pensée logique leur fasse comprendre que cela ne peut pas être, et nous devrons leur expliquer que nous l’avons fait pendant toutes ces années avec beaucoup d’enthousiasme et que nous voulons continuer à entretenir cette illusion ».