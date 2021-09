Comment agrandir la taille et la qualité d’une photo sans programmes | La technologie

Lorsque vous devez travailler avec des images et des photographies de temps en temps, souvent celle que vous aimez le plus peut s’avérer excessivement petite pour la taille dont vous avez besoin à ce moment-là. C’est pourquoi il est important de savoir les agrandir sans perdre un iota de qualité, car, s’ils paraissent flous, ils ne nous seront d’aucune utilité. D’où l’article d’aujourd’hui où nous allons voir comment nous pouvons y parvenir.

Lorsque cette image que vous aimeriez mettre dans votre travail n’a pas une taille appropriée et que vous avez un besoin urgent de l’agrandir, vous pouvez installer un programme de retouche photographique ou vous rendre directement sur des sites Web où ils offrent ce type de service, sans installations et tout directement en ligne.

L’avantage de le faire via une toile, c’est que si vous n’avez besoin que de cette extension, il est très pratique de les utiliser, car sinon vous devrez utiliser un programme plein d’options, lorsque vous ne vous intéressez qu’à une en particulier.

Voyons comment cela se fait et quelles sont les meilleures options.

Depositphotos : facilité d’utilisation

Depositphotos est un banque d’images libres de droits Il se compose d’une bibliothèque de 125 millions de fichiers, il est donc très probable que tout instantané que nous recherchons, nous l’aurons ici.

Mais ce n’est pas la mission que nous avons aujourd’hui, alors concentrons-nous sur ce que nous recherchons. Dans ce site Web, il y a une option qui fera ce que nous voulons et aussi d’une manière très efficace.

Comme vous pouvez le voir en entrant dans la page, ce n’est pas ce qui est spectaculaire dans l’interface qui a prévalu, car c’est assez simple et sans aucun type d’affichage de conception.

Cela ne signifie pas que nous sommes confrontés à un site Web qui va nous offrir ce dont nous avons besoin en ce qui concerne la photographie que nous voulons développer, mais sans perdre la qualité dont il dispose actuellement.

Son fonctionnement est extrêmement simple avec lequel nous obtiendrons la taille de n’importe quelle photo, en maintenant la qualité de l’image originale. Le système d’exploitation ne pourrait pas être plus simple :

En entrant dans Depositphotos, dans la section pour agrandir l’image, nous voyons un panneau qui dit Glissez et déposez votre image ici. Nous pouvons effectuer une telle tâche ou choisir de cliquer sur Télécharger une image et sélectionnez dans notre stockage interne l’image que nous voulons agrandir. Ensuite, il le chargera et il y aura automatiquement multiplié par deux la taille de l’instantané d’origine. Nous verrons comment il permet de déplacer la souris à l’intérieur de l’image comme une loupe, pour vérifier que tout a été fait en respectant la même qualité. Nous n’aurions qu’à cliquer sur Télécharger l’image et nous aurions déjà l’expansion de notre stockage interne. Dans ce cas, nous sommes passés de 640 x 427 pixels à 1280 x 854 pixels.

Comme vous avez pu le lire, c’est un moyen simple et facile d’obtenir le double de la taille d’une photo. Les pixels ont augmenté, mais l’image est toujours aussi belle que l’originale, c’est exactement ce que nous recherchions.

Avertissez que pour télécharger l’image, nous devons nous inscrire gratuitement sur le Web.

Il y a plus d’options

Il existe plusieurs pages Web similaires à Depositphotos qui nous aideront également à agrandir les photos et à ne pas perdre un iota de la qualité qu’elles chérissent.

Ils ont tous un mode de fonctionnement similaire et ils sont également très faciles à utiliser, bien que certains se soient plus ou moins occupés de l’interface, de sorte que le résultat soit le même et que le chemin pour y arriver se fasse par un chemin pratiquement identique.

IloveIMG : de nombreuses options supplémentaires

Avec ILoveMG, nous pouvons être confrontés l’un des sites les plus connus non seulement pour agrandir les images, mais pour obtenir de nombreuses options concernant les instantanés telles que compresser une image, la recadrer, la convertir en JPG, la modifier, ajouter un filigrane ou la faire pivoter, entre autres.

Ce site Web a un avantage, car il a un Extension Chrome avec lequel nous pouvons télécharger des images, filtrer par format, les exporter, prendre des captures d’écran ou les partager, parmi quelques autres options.

Si nous cliquons sur Redimensionner l’image, nous verrons comment une nouvelle fenêtre apparaît devant nous pour accomplir une telle tâche :

Nous n’avons qu’à cliquer sur Sélectionnez des images, car vous pouvez effectuer cette tâche sur plusieurs instantanés en même temps. Voyons maintenant comment agrandir l’image nous mettant les pixels et en gardant le rapport hauteur/largeur ou marquant directement un pourcentage par lequel l’instantané doit grandir. Quand on a choisi, il suffit de cliquer sur Redimensionner les images et voila, au bout de quelques secondes il nous montrera le signe que Les images ont été redimensionnées !, pour les enregistrer automatiquement dans notre stockage interne.

Squoosh : le plus complet

De tous ceux que nous allons voir c’est Le plus complet, mais aussi le moins intuitif de tous, puisqu’il faut passer par certaines parties de l’interface pour atteindre notre objectif.

Ceci est une toile conçu par google avec lequel nous pouvons optimiser toutes sortes d’images dans plusieurs formats différents tels que PNG, JPG ou WebP. À tout moment, nous pouvons prévisualiser le résultat, c’est donc un autre avantage que cela nous donne.

Comme d’habitude, la première chose que nous devons faire est d’aller sur le site Web de Squoosh.

À partir de là, nous n’avons qu’à suivre quelques étapes simples dont nous allons vous parler :

A ce moment il faut cliquer sur Déposer OU Coller, signe qui sort au milieu du globe rose sur l’écran. Puis nous sélectionnons l’image de notre stockage interne. Maintenant, nous devons prendre en compte plusieurs paramètres qui sont affichés dans l’image et qui nous aideront à faire ce que nous recherchons. Pour agrandir l’image, nous devons cliquer sur Redimensionner, option dans le menu Edition sur le côté droit de l’écran. Lorsque la liste déroulante s’ouvre, il est temps de mettre en Largeur et hauteur la largeur hauteur de l’image que nous voulons faire. Cependant, si vous ne modifiez qu’une seule de ces options, l’autre s’adaptera automatiquement. Si vous avez remarqué, dans le en bas il y a un pourcentage, cela avant, presque certainement, était plus ancien et c’est là que la qualité de l’image nous marque. En l’agrandissant et en ne retouchant pas ce champ, la qualité de l’image a été perdue. Pour cela, vous devez télécharger l’option Qualité Même si vous le voulez vous-même, mais pour avoir la meilleure qualité, il est préférable de le porter à 100, ce qui signifie que le fichier résultant pèsera également plus. Maintenant il n’y a que cliquez sur le bouton bleu avec une flèche au milieu d’un carré, qui se situe sur le côté droit, juste en dessous de l’ensemble. La photo agrandie sera automatiquement téléchargée en pleine résolution sur notre disque dur.

Avec ces sites Web que nous venons de voir, nous pourrons gérer au mieux les images qui nous semblent petites et sans rien perdre de la qualité qu’ils chérissent au début.

C’est un moyen très léger d’y parvenir, car nous n’aurons à installer aucun type d’application et devrons apprendre comment cela fonctionne, car il n’y a aucune application qui ne fait que ces extensions et rien d’autre.

Il est vrai que tous les programmes de retouche photographique le font et les meilleurs le font de manière extrêmement efficace, mais cela impliquerait de devoir apprendre comment et où ils ont cette fonction, ce qui n’arrive pas avec ces sites Web. Tout est à portée de main et est extrêmement simple.

Essayez-les et dites-nous ce que vous avez trouvé sur nos réseaux sociaux.