Comment aider les enfants à se défendre

La cyberintimidation est quelque chose qui est à l’ordre du jour. Et pas seulement pour les adultes, mais les enfants et les adolescents sont devenus la cible préférée des intimidateurs en ligne. Par conséquent, nous devons être très prudents, car ils peuvent générer situations dans lesquelles le mineur est effectivement affecté. Voyons voir maintenant comment les enfants peuvent se défendre contre la cyberintimidation, sur la base de lignes directrices liées à la sécurité sur les appareils mobiles et les ordinateurs.

Qu’est-ce que la cyberintimidation ou la cyberintimidation?

le La cyberintimidation est le harcèlement d’une ou plusieurs personnes contre une autre par l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux: insultes, images embarrassantes, vidéos ou montages photo, messages privés compromettants ou menaçants.

Malheureusement, en plus de son grand potentiel positif, Internet est également le «terreau» de nombreuses personnes qui se consacrent à harceler les autres. Le harceleur le plus dangereux dans ce cas ne sera pas forcément le plus fort ou le plus violent, autrement celui qui est capable d’utiliser les outils de communication de la manière la plus efficace d’attaquer sa «victime».

Cependant, les cyberintimidateurs sont rarement connus pour leur ingéniosité. La plupart font confiance des méthodes d’action simples telles que, par exemple, l’utilisation dans les principaux réseaux sociaux, où sa présence a beaucoup augmenté ces dernières années.

Aider les enfants à se défendre contre la cyberintimidation

Par conséquent, et si nous voulons protéger les enfants de finir par souffrir de cyberintimidation, il est préférable qu’ils n’aient pas de réseaux sociaux ou une présence très active sur Internet, mais dans le cas où il est inévitable qu’ils se connectent (ce qui est déjà commune et que cela se produit surtout chez les pré-adolescents et les adolescents), il vaut mieux qu’ils sachent clairement comment utiliser Internet en toute sécurité sur la base de ces directives.

Apprenez aux enfants à utiliser des mots de passe longs, composé de chiffres, de lettres et de symboles, qui créent mots de passe différents pour chaque compte et que ne les partagez jamais avec personnepas même avec vos amis les plus proches. Les enfants devraient également, porter une attention particulière aux contenus qu’ils publient sur les réseaux sociaux, faites particulièrement attention aux images qui pourraient être utilisées par les cyber-intimidateurs de manière inappropriée. Ce sera aussi bien, examinez attentivement les paramètres de confidentialité des réseaux sociaux qu’ils utilisent et qu’ils n’acceptent pas jamais une demande d’ami ou faire un suivi de quelqu’un qu’ils ne connaissent pas.

Quoi ne répondez pas aux e-mails ou messages instantanés demander des données personnelles ou des mots de passe. Il est également important que savoir comment signaler du contenu, afin qu’ils puissent le faire dès qu’ils voient ou détectent quelque chose d’inapproprié ou d’illégal (chaque réseau social dispose d’outils de signalement spéciaux qui permettent de bloquer les comptes offensants), Un autre problème que nous devons prendre en compte est verrouillez toujours l’écran lorsque vous n’utilisez pas votre ordinateur, tablette ou téléphone, et pour plus de sécurité, configurer tous les appareils pour qu’ils se verrouillent automatiquement lorsque nous ne les utilisons pas. Quoi ne répondez pas aux insultes par d’autres insultes.

Qu’ils ne répondent pas aux messages de personnes qu’ils ne connaissent pas non plus ou à des suggestions ou des questions de personnes qui ne sont même pas vos abonnés (par exemple, recevoir des messages Instagram de quelqu’un que vous ne connaissez pas).

Si quelqu’un a publié quelque chose sur Internet qui diffame ou est clairement diffamatoire envers vos enfants, ou vous voyez que l’enfant a commencé à recevoir des messages de quelqu’un qui est clairement un intimidateur, il sera bon de signaler à la police.