Comment aider les sans-abri par temps froid

À l’approche de l’hiver, il semble que le temps se refroidisse (et de plus en plus extrême) chaque jour qui passe.

Les tempêtes majeures et les périodes de froid et de neige peuvent s’avérer un défi pour n’importe qui, même dans le confort de sa propre maison.

Mais pour les sans-abri et ceux qui dorment dans la rue, c’est une période inimaginable et impossible – pendant laquelle leur santé est plus à risque qu’à tout autre moment de l’année.

Si vous voyez quelqu’un dormir dans la rue et que vous vous souciez de son bien-être, il est important de demander de l’aide.

Comment aider les sans-abri quand il fait froid

Si vous êtes en Angleterre ou au Pays de Galles, la meilleure chose à faire si vous voyez quelqu’un qui dort dans la rue est de contacter Streetlink.

Essentiellement, cela vous permet d’envoyer une alerte à un service de proximité local – comme votre autorité locale ou un organisme de bienfaisance pour les sans-abri, comme St Mungo’s.

ð????± À mesure que les températures baissent, assurez-vous d’avoir téléchargé l’application StreetLink afin de pouvoir envoyer des alertes facilement et rapidement si vous voyez quelqu’un dormir dans la rue. ????£ï¸?? N’oubliez pas d’indiquer l’emplacement exact de la personne couchée ainsi que les moyens de l’identifier. pic.twitter.com/BHQC8TZSkl – StreetLink (@Tell_StreetLink) 24 novembre 2021

Ils seront alors en mesure de localiser la personne qui dort dans la rue pour s’assurer qu’ils connaissent le soutien qui leur est offert.

Vous devrez fournir l’emplacement exact de la personne qui vous inquiète en décrivant la zone, ainsi que la localiser sur une carte, ainsi que l’heure à laquelle vous l’avez vue ou interagi avec elle.

Vous devrez également fournir une description de leur apparence, de leur nom, de leur âge (si possible) et d’autres caractéristiques d’identification – pour aider le service de proximité à les identifier.

Si vous avez besoin de prendre contact maintenant, envoyez votre alerte Streetlink via leur site Web. Ou appelez le 0300 500 0914.

Ce conseil ne s’applique qu’aux adultes. Si la personne semble avoir moins de 18 ans, vous devriez plutôt contacter la police.

Appelez le 999 en cas d’urgence si vous pensez que quelqu’un a besoin de soins médicaux immédiats.

Enfin, vous pouvez contactez votre mairie pour faire un rapport ou vous assurer que quelqu’un que vous avez repéré localement reçoit de l’aide. Trouvez le meilleur numéro de téléphone ou adresse e-mail sur gov.uk.

De nombreuses autorités locales et organisations caritatives appliquent un protocole d’urgence en cas d’intempéries (SWEP).

Créé par l’association caritative Homeless Link, le protocole vise à faire sortir les gens de la rue et à les placer dans des hébergements d’urgence, ce qui peut aider à prévenir les décès lors de conditions météorologiques extrêmes.

Ainsi, ils devraient avoir un plan en place pour fournir une assistance aux sans-abri locaux.

D’autres façons d’aider les sans-abri cet hiver

Si vous voulez faire votre part pour lutter contre l’itinérance à long terme, il existe d’autres moyens d’aider pendant l’hiver – et tout au long de l’année.

Don de manteaux et couvertures

Vous avez un manteau que vous ne portez jamais ? Donnez-les à un organisme de bienfaisance comme Wrap Up UK.

Pas dans votre région ? Trouvez votre refuge pour sans-abri local, ou un service similaire, via Homeless Link, ou visitez la banque de vêtements de l’Armée du Salut pour voir ce dont ils ont besoin actuellement.

De même, des couvertures, des sacs de couchage et des vêtements chauds sont des dons indispensables.

Offrir des boissons/nourriture chaudes

Si vous souhaitez offrir quelque chose directement à un dormeur dans la rue, vous pouvez toujours lui demander s’il souhaite quelque chose à manger ou à boire.

Parlez-leur d’abord pour vous assurer que c’est quelque chose qu’ils veulent ou dont ils ont besoin, et Shelter dit également qu’il est acceptable de fournir des couvertures ou des vêtements chauds – tant que vous êtes sûr que c’est Covid-safe.

Si vous ne pouvez rien offrir, vous pouvez toujours offrir un bonjour amical, vérifiez qu’ils vont bien et contactez Streetlink.

â????ï??ð????§ï¸?? Un hiver humide et froid peut présenter un risque pour les personnes qui dorment dans la rue. Si vous êtes préoccupé par quelqu’un que vous voyez dormir dans la rue, veuillez lire et retweeter nos conseils.#Sans-abri pic.twitter.com/ZAfFONBUqW – Abri (@Shelter) 26 novembre 2021

Faire un don à un organisme de bienfaisance ou bénévole

Alternativement, vous pouvez faire un don à un organisme de bienfaisance pour les sans-abri, qui servira à fournir un abri et de la nourriture.

Vous pouvez faire un don à un certain nombre d’organisations caritatives britanniques, notamment (mais sans s’y limiter) :

Bon nombre de ces organismes de bienfaisance peuvent être ouverts aux bénévoles qui ont du temps, plutôt que de l’argent, à perdre.

Visitez leurs sites Web officiels ci-dessus pour plus de détails sur ce qui est nécessaire – par exemple, Crisis annonce des opportunités de volontariat locales à travers le Royaume-Uni.

Les médecins, les infirmières, les coiffeurs, les podologues, les pharmaciens, les physiothérapeutes et le personnel de cuisine ne sont que quelques-unes des personnes dont nous avons besoin.

Les chauffeurs, les bénévoles qui partagent des conseils et les mains secourables en général sont également appréciés.

Une autre façon d’aider est de vous abonner à The Big Issue, un magazine qui lutte contre l’itinérance.

Souvent, les sans-abri travaillent comme vendeurs pour le magazine – vous pouvez acheter des numéros directement auprès d’eux ou vous abonner en ligne.



