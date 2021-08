Comment aider les victimes du tremblement de terre en Haïti 2021

Haïti est en crise. Samedi, un tremblement de terre de magnitude 7,2 a frappé le pays des Caraïbes, tuant au moins 1 297 personnes. Des milliers de maisons, ainsi que des monuments, des églises, des marchés et des hôpitaux, se sont effondrés ou ont été endommagés, laissant les gens sans fournitures ni abris alors qu’une tempête tropicale déferle au début de cette semaine. Les Haïtiens sont également toujours aux prises avec la pandémie mondiale de coronavirus et l’instabilité politique actuelle causée par le récent assassinat du président Jovenel Moïse. Selon NPR, une augmentation de la violence des gangs, ainsi que des routes et des ponts endommagés, ont fait de l’acheminement de l’aide humanitaire à ceux qui en ont besoin un “défi logistique”. En plus de tout, la nation ne s’est pas complètement remise de la destruction d’un tremblement de terre qui a frappé en 2010, qui a tué plus de 200 000 personnes et déplacé plus d’un million de personnes, ou de l’ouragan Matthew en 2016.

Depuis samedi, rapporte le New York Times, plusieurs organisations ont entrepris d’offrir de l’aide en Haïti, notamment en envoyant une équipe de recherche et de sauvetage et en distribuant des fournitures médicales. Lundi, la Maison Blanche a tweeté que l’Agence des États-Unis pour le développement international avait déployé une équipe d’intervention en cas de catastrophe pour « diriger les efforts de réponse du gouvernement américain au lendemain du séisme ».

En savoir plus sur les efforts humanitaires actuels et les façons dont vous pouvez aider ci-dessous.

SE SOUCIER

Les équipes de CARE s’efforcent de distribuer des tentes, de l’eau et d’autres « articles de secours essentiels » aux personnes déplacées par le séisme. Selon l’organisation, CARE dispose également de kits d’approvisionnement de réponse aux cyclones prêts à être envoyés aux communautés affectées par la tempête entrante.

FAIRE UN DON

Organisation panaméricaine de la santé



Le Times rapporte que l’Organisation panaméricaine de la santé a « envoyé des experts pour coordonner le soutien médical » en Haïti, tandis que le site Web de l’OPS ajoute que l’organisation prépare des équipes médicales d’urgence, des fournitures médicales et d’autres équipements stratégiques à déployer.

FAIRE UN DON

UNICEF

De même, l’UNICEF distribue des fournitures médicales, selon le Times, ainsi que l’aide à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement. Sur Twitter, l’UNICEF a déclaré que “@UNICEFHaiti fournit des fournitures médicales d’urgence et travaille pour assurer la sécurité des enfants et des familles dans les heures difficiles à venir”.

FAIRE UN DON

United Way of Miami-Dade Opération Coup de Main

United Way of Miami-Dade et le Miami Herald se sont associés pour activer une opération Helping Hands afin d’aider les victimes du tremblement de terre. Selon les organisations, tous les fonds collectés grâce à l’opération Helping Hands « seront utilisés pour acheter des articles de secours et des services nécessaires en Haïti pendant cette période de crise ».

FAIRE UN DON

Médecins sans frontières

Médecins Sans Frontières (MSF) a pris en charge les victimes dans la province du Sud d’Haïti dans les premières heures du séisme. L’organisation a continué à aider les personnes blessées et nécessitant des soins de suivi et a lancé une campagne de collecte de sang en partenariat avec les autorités locales, selon le site Web de MSF.

FAIRE UN DON

Convoi de l’espoir

Convoy of Hope s’associe à Mission of Hope pour distribuer un million de repas aux personnes touchées par le tremblement de terre. Convoy travaillera également pour fournir des kits d’hygiène et des fournitures d’abri. Selon le site Web de l’organisation, son entrepôt dans le pays n’a pas été touché par le tremblement de terre, les distributions devaient donc commencer immédiatement.

FAIRE UN DON

