Comment aider un enfant dyslexique à faire ses devoirs

12/02/2021

Marie Docteur

La dyslexie est un trouble spécifique des apprentissages qui relève des troubles neurodéveloppementaux, et qui amène les enfants qui en souffrent à avoir difficultés à apprendre à lire et à écrire, quelle que soit la langue dans laquelle ils le font et la méthode qu’ils utilisent.

Les enfants dyslexiques vont avoir des problèmes scolaires

Compte tenu du fait que ce trouble neurodéveloppemental amènera ces enfants à avoir des problèmes d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, il est évident que cela entraînera des problèmes scolaires.

La première chose que nous devons savoir est que la dyslexie n’a rien à voir avec le QI, c’est-à-dire qu’il y a des personnes dyslexiques avec des QI différents. En fait, comme le souligne le neuropsychologue pour enfants José Ramón Gamo dans le cours « Les difficultés d’apprentissage : les clés de l’éducation en famille » que vous pouvez apprécier dans Educar est tout : « Si l’enfant présente une intelligence normale ou supérieure mais n’accède pas au langage de lecture compétences, écriture et orthographe en rapport avec son âge et ses capacités intellectuelles, il peut être dyslexique & rdquor ;.

« Près de 100% des personnes dyslexiques pourront devenir des lecteurs compétents grâce à des programmes de rééducation à la lecture »

José Ramón Gamo

Neuropsychologue de l’enfant

La bonne nouvelle est que, comme l’explique Gamo, « pratiquement 100 % des personnes dyslexiques seront capables de devenir des lecteurs compétents grâce à la lecture des programmes de rééducation, avec une vitesse adéquate, sans commettre d’erreurs significatives et avec une compréhension entièrement préservée & rdquor ;.

Cependant, souligne Gamo, il nous sera très difficile ou presque impossible d’y parvenir :

Améliorez votre orthographe arbitraire

Les « b&rdquor ;,« v&rdquor ;,« g&rdquor ;», j” ou « h” ce sont des orthographes arbitraires puisqu’il s’agissait de sons qui existaient dans le langage oral mais qui, avec leur évolution, disparaissent (personne ne dit la « v& rdquor; fricative, par exemple). Cependant, malgré sa disparition du langage oral, il continue d’être représenté par l’écrit.

« Ils apprennent la règle (par exemple : les mots aigus sont accentués lorsqu’ils se terminent par une voyelle, » n & rdquor; ou » s & rdquor;), mais le cerveau ne leur envoie pas l’information sur l’endroit où la syllabe accentuée est, ils ne peuvent donc pas attribuer le tilde & rdquor ;.

Mémoriser les tables de multiplication

Outre les difficultés de lecture et d’écriture, José Ramón Gamo souligne que « la plupart des dyslexiques (pas tous) ils ne sont pas capables de mémoriser les tables de multiplication. Jusqu’à la table de 5, ils se débrouillent bien, mais ensuite ils continuent à faire une stratégie de sommation et cela leur prend beaucoup de temps & rdquor ;. Pour cette raison, « nous recommandons qu’ils soient autorisés à avoir les tables de multiplication sur leurs tables ou qu’ils puissent travailler avec une & rdquor; calculatrice.

Les enfants dyslexiques ont du mal à mettre des accents et à apprendre les tables de multiplication | Pexels

Comment nous, les mères et les pères, pouvons aider notre enfant dyslexique dans ses devoirs

Si notre fils souffre de dyslexie, il aura besoin de plus de soutien dans ses devoirs à cause de son trouble. La première chose que nous devons faire, nous dit Gamo, c’est « respecter leurs rythmes, ne pas les juger et leur offrir notre amour inconditionnel », et aussi :

Les encourager à lire beaucoup

« Plus un enfant lit, plus il aura mémorisé de mots », nous dit Gamo. Cela les aidera à mieux lire, car nous ne lisons pas seulement en assemblant des lettres, mais nous identifions les mots et les lisons pratiquement sans réfléchir.

Les laisser utiliser le correcteur orthographique

Bien que nous ayons diabolisé les correcteurs orthographiques, cela aidera un enfant dyslexique à identifier le mot où il a fait l’erreur, et cela lui donnera des choix de mots corrects, aidant à fixer la forme correcte dans la mémoire.

Laissez-le utiliser la calculatrice

Cela n’arrive pas à tous les dyslexiques, pour une grande partie d’entre eux oui, et c’est qu’ils ne sont pas capables de se souvenir des tables de multiplication de 5. Le conseil de Gamo à cet égard est que « nous les laissons utiliser la calculatrice pour les aider dans l’accomplissement des opérations mathématiques ».

Ne les forcez pas avec l’orthographe

Comme nous l’avons déjà anticipé, les enfants dyslexiques vont avoir des difficultés à mettre des accents (même si les règles sont parfaitement connues) et avec leur orthographe arbitraire (différencier « b » de « v », « g » de « j » ou savoir quand le « h » disparaît). Gamo recommande fortement de « ne pas prétendre qu’ils mettent des accents ou mettent le » b « correctement, c’est quelque chose d’impossible, par conséquent, nous ne devrions pas du tout exiger cela et l’école ne devrait pas baisser sa note pour cela ».

Construire son estime de soi

Les enfants dyslexiques, dans tout ce qui concerne le monde universitaire, ont souvent des moments très difficiles. Voir qu’ils ne lisent pas comme le reste de leurs camarades de classe leur cause beaucoup de honte, ils se sentent très inférieurs et ils essaient de ne pas participer en classe. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive et, si nous ne les expliquons pas, ils font passer le message qu’ils n’en valent pas la peine. Finalement, Le fait de voir que leur effort ne correspond pas au résultat qu’ils obtiennent les conduit à avoir une très faible estime de soi. Que pouvons-nous faire, nous les mères et les pères, pour renforcer leur estime de soi ? Ne les étiquetez pas et ne les jugez pas. Expliquez bien ce qui leur arrive. Et ne jamais, en aucun cas, les culpabiliser de ne pas savoir lire ou écrire correctement. « Personne ne reprocherait à un aveugle de ne pas voir, mais parfois nous qualifions les enfants ayant des troubles d’apprentissage de paresseux » Rafa Guerrero nous dit.

Les enfants dyslexiques passent deux ou trois fois plus de temps à faire leurs devoirs, mais ils réussissent toujours beaucoup moins bien que leurs pairs

Ne les punissez pas pour leurs résultats scolaires

Le psychologue Rafa Guerrero est très direct avec ceci : « La punition ne peut être activée dans aucun des cas, mais moins avec ces enfants. Ce sont des garçons et des filles qui passent deux ou trois fois plus de temps à faire leurs devoirs et, malgré cela, ils obtiennent des résultats nettement moins bons que leurs pairs. Alors ce que tu as à faire c’est récompenser le voyage, l’effort, ne pas trop se concentrer sur les résultats. & rdquor;.

La détection précoce

La meilleure aide pour notre enfant dyslexique est la détection précoce qu’il souffre de ce trouble d’apprentissage. De cette façon, nous comprendrons ce qui ne va pas chez vous et nous pourrons vous aider à vous améliorer. Pour cela, nous dit José Ramón Gamo, il est indispensable « de leur affecter une orthophoniste spécialisée dans la rééducation de la lecture et de l’écriture ».

La dyslexie est un trouble neurodéveloppemental qui Il doit être diagnostiqué dès la première année du primaire, jamais avant. En effet, si nous n’avons pas appris à lire ou à écrire et que le cerveau n’y est pas préparé, ce trouble ne peut pas être diagnostiqué.