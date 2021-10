Comment AirPlay d’iPhone ou iPad vers Mac

Apple a enfin rendu public macOS Monterey. La mise à jour comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment le mode Focus pour les notifications, SharePlay, Live Text, etc. Une autre nouvelle fonctionnalité est la possibilité d’AirPlay depuis un iPhone ou un iPad vers un Mac sans avoir à installer d’applications tierces, alors lisez la suite pendant que nous détaillons comment utiliser cette fonctionnalité.

AirPlay est un protocole sans fil d’Apple créé pour diffuser de l’audio et de la vidéo d’un appareil à un autre, comme Apple TV ou HomePod. Désormais, avec macOS Monterey, les utilisateurs peuvent facilement transformer leurs Mac en serveurs AirPlay. En d’autres termes, vous pouvez jouer une chanson ou même partager l’écran de votre iPhone ou iPad et la diffuser sur votre Mac.

Modèles Mac compatibles

Tout d’abord, si vous souhaitez utiliser AirPlay sur Mac, vous devez disposer d’un Mac compatible. Tous les Mac pouvant exécuter macOS Monterey ne prennent pas en charge la nouvelle fonctionnalité, alors consultez la liste ci-dessous pour voir si votre Mac peut être utilisé comme serveur AirPlay :

MacBook Pro 2018 et versions ultérieures MacBook Air 2018 et versions ultérieures iMac 2019 et versions ultérieures iMac Pro 2017 Mac Pro 2020 Mac mini

AirPlay a été officiellement introduit avec iOS il y a 4 ans. Cependant, seuls les appareils répertoriés ci-dessous peuvent transmettre du contenu dans des qualités et des résolutions supérieures :

iPhone 7 et versions ultérieures iPad Pro (2e génération) et versions ultérieures iPad Air (3e génération) et versions ultérieures iPad (6e génération) et versions ultérieures iPad mini (5e génération) et versions ultérieures

Comment AirPlay d’iOS vers Mac

En théorie, une fois que vous avez installé macOS Monterey sur un Mac pris en charge, vous n’avez pas besoin de grand-chose pour AirPlay d’un appareil iOS à votre ordinateur.

Sur votre iPhone ou iPad, recherchez le bouton AirPlay dans le Centre de contrôle ou dans les applications prises en charge. Si vous souhaitez partager l’écran de votre appareil via AirPlay, appuyez sur la bascule Screen Mirroring dans le Control Center. Sélectionnez ensuite votre Mac dans la liste AirPlay. Le contenu devrait être diffusé sans fil sur votre ordinateur après quelques secondes.

Comment activer ou désactiver manuellement AirPlay sur Mac

Si, pour une raison quelconque, AirPlay to Mac ne fonctionne pas ou si vous souhaitez désactiver la fonctionnalité, Apple propose une option pour le faire dans les paramètres de macOS. Tout d’abord, ouvrez l’application Préférences Système, puis cliquez sur l’option Partage.

Recherchez AirPlay Receiver dans la liste des services. Là, vous pouvez décocher la case pour désactiver AirPlay sur Mac. Il existe également des paramètres pour restreindre AirPlay uniquement aux autres appareils enregistrés avec votre identifiant Apple ou à toute personne sur le même réseau. Un mot de passe peut également être défini pour activer AirPlay sur Mac.

Il convient de mentionner qu’AirPlay to Mac fonctionne également par fil à l’aide d’un câble USB. Apple dit que l’utilisation d’un câble est recommandée lorsque vous avez besoin d’une faible latence ou si vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi. Pour ceux qui ont des haut-parleurs compatibles AirPlay 2, le Mac peut également être utilisé comme un autre haut-parleur AirPlay 2 pour lire des chansons ou des podcasts simultanément avec l’option audio multiroom.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :