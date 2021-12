Comment ajouter de la musique Spotify à votre histoire Instagram

Edgar Cervantes / Autorité Android

L’intégration de Spotify avec une grande variété d’applications de médias sociaux en a fait l’une des plateformes de streaming musical les plus appréciées au monde. Vous pouvez partager vos chansons Spotify préférées sur Twitter, WhatsApp, Facebook et plus encore. Dans cet article, nous allons parler de la façon d’ajouter de la musique Spotify directement à votre histoire Instagram.

Lire la suite: Comment obtenir Spotify Premium

RÉPONSE RAPIDE

L’ajout de musique à votre histoire Instagram à partir de Spotify n’est possible qu’à partir de l’application mobile Android et iOS. Vous aurez donc également besoin de l’application mobile Instagram installée sur votre appareil.

Ouvrez l’application mobile Spotify, accédez à la chanson que vous souhaitez partager et ouvrez-la en mode plein écran. Sélectionnez le Partager dans le coin inférieur droit qui ressemble à trois cercles connectés, et sélectionnez l’icône Instagram pour être redirigé vers l’application mobile Instagram. Sélectionnez le Partager à dans le coin inférieur droit et sélectionnez Ton histoire.

Ce dont vous aurez besoin

Avant de commencer, il y a quelques points que nous devons d’abord clarifier.

Vous ne pouvez pas partager de musique de Spotify sur votre story Instagram à partir de votre application de bureau ou du lecteur Web. Cette fonctionnalité est exclusive à la plate-forme mobile.

Vous devez également avoir installé Instagram sur le même appareil Android ou iOS à partir duquel vous partagez de la musique Spotify. Vous devez être connecté à votre compte Instagram avant de partager de la musique depuis Spotify.

Comment ajouter de la musique Spotify à votre story Instagram (Android et iOS)

Dans l’application Spotify, recherchez la chanson que vous souhaitez partager et ouvrez-la en plein écran.

Curtis Joe / Autorité Android

appuyez sur la Partager bouton dans le coin inférieur droit pour ouvrir le Partager menu. C’est le bouton qui ressemble à trois points connectés.

Curtis Joe / Autorité Android

Du Partager menu, sélectionnez Instagram. Cela ouvrira l’application mobile Instagram.

Curtis Joe / Autorité Android

Depuis Instagram, sélectionnez le Partager à bouton dans le coin inférieur droit.

Curtis Joe / Autorité Android

Enfin, sélectionnez Ton histoire puis Partager pour ajouter cette chanson Spotify à votre histoire Instagram.

Curtis Joe / Autorité Android

Non. Comme mentionné dans l’article ci-dessus, la possibilité de partager des chansons Spotify sur Instagram n’est pas possible sur l’application de bureau ou le lecteur Web.

Faut-il être abonné à Spotify Premium pour partager de la musique Spotify via des stories Instagram ?

Non. Vous n’avez pas besoin d’être abonné à Spotify Premium pour partager une chanson sur votre story Instagram.

commentaires