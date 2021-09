in

Les complications de l’Apple Watch sont un excellent moyen de voir une variété d’informations en un coup d’œil – et vos applications App Store peuvent également avoir leurs propres complications. Cela signifie que vous pouvez non seulement suivre toutes vos informations directement sur le cadran de la montre, mais vous pouvez également vous lancer directement dans vos applications préférées d’un simple toucher !

Naturellement, les complications fonctionnent sur les meilleures montres Apple, dont l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE.

Comment trouver des applications App Store avec des complications Apple Watch

Si vous cherchez un endroit pour commencer votre collection de complications de cadran de montre, nous avons compilé une liste de nos applications préférées remplies de complications, y compris ETA, iTranslate, Carrot Weather, et plus encore.

Comment ajouter et supprimer des complications Apple Watch de l’écran Personnaliser

Par défaut, les applications tierces prenant en charge les complications apparaîtront automatiquement dans votre liste d’options. Si la liste commence à devenir trop longue, vous pouvez cependant en supprimer certains.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Lancer le Regarder l’application sur votre iPhone. Robinet Complications sous l’onglet Ma montre.

Choisir Éditer dans le coin supérieur droit de l’écran.

Source : iMore Appuyez sur le bouton bouton moins (-) sur la gauche, à côté de l’application que vous souhaitez supprimer de la liste. Sélectionner Supprimer.

Choisir Terminé Une fois terminé.

Source : iMore

Pour rajouter une complication, suivez les étapes ci-dessus, mais appuyez plutôt sur le bouton plus (+) à gauche à côté de l’application sous N’incluez pas.

Comment ajouter des complications Apple Watch via votre Apple Watch

Vous pouvez personnaliser les complications pour chaque cadran de montre directement sur votre Apple Watch lorsque vous êtes en déplacement.

appuie sur le Couronne numérique pour accéder au cadran de la montre sur votre Apple Watch. Appuyez fermement sur le cadran de montre pour entrer en mode de personnalisation. Sélectionner un cadran de montre. Robinet Éditer.

Balayez vers la gauche jusqu’à ce que vous atteigniez le dernier possibilité de personnalisation. C’est le menu des complications.

Source : iMore Appuyez sur un emplacement des complications. Tournez le Couronne numérique et faites défiler les complications pour en sélectionner une. Répétez les deux étapes ci-dessus pour chaque emplacement de complication. appuie sur le Couronne numérique pour quitter le mode de personnalisation.

Appuyez sur le cadran de montre Une fois terminé.

Source : iMore

Comment ajouter des complications Apple Watch via votre iPhone

Si la personnalisation des complications sur votre Apple Watch vous semble un peu gênante ou inconfortable, vous pouvez plutôt effectuer le travail sur votre iPhone.

Lancer le Regarder l’application sur votre iPhone.

Sous l’onglet Ma montre, balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner un cadran de montre.

Source : iMore Appuyez sur un emplacement des complications que vous voulez changer. Faites défiler le complications pour en sélectionner un.

Répétez les deux étapes ci-dessus pour chaque emplacement de complication.

Source : iMore

Vous verrez immédiatement les modifications apportées aux complications sur le cadran de votre Apple Watch.

N’oubliez pas de changer la couleur et le style de vos visages Apple Watch

En plus de modifier les complications sur votre Apple Watch, vous pouvez ajuster les couleurs et le style de vos cadrans. Obtenir quelques nouveaux bracelets est également un excellent moyen de personnaliser le look de votre Apple Watch.