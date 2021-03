Comment ajouter et discuter avec des amis dans l’application PlayStation pour Android

Peu de temps avant la sortie de la PS5, Sony a lancé une application PlayStation mise à jour sur Android qui a été repensée et présente une intégration native au PlayStation Store, des conversations vocales, des messages intégrés, etc. Avec cette refonte, les joueurs pourraient plus facilement discuter avec des amis sur PlayStation via l’application PS, qu’ils soient sur PS4 ou PS5.

Les expériences sociales continuent de stimuler le jeu de nos jours. Si vous souhaitez rester connecté mais que vous n’êtes pas à proximité de votre console, nous vous expliquerons comment utiliser l’application pour ajouter des amis et discuter avec eux. Sony rend intuitif et facile l’utilisation de l’application.

Comment ajouter des amis sur l’application PlayStation pour Android

Ouvrez le Application PlayStation sur Android. Sélectionnez le Chercher option en bas à droite. Tapez le ID PSN vous souhaitez rechercher. Sélectionnez le joueur que vous souhaitez ajouter. Sélectionner Ajouter en haut de leur page de profil sous leur icône. Indiquez si vous souhaitez partager votre vrai nom et votre photo. Sélectionner Envoyer une demande. Attendez qu’ils acceptent votre demande d’ami.

Comment discuter avec des amis sur l’application PlayStation pour Android