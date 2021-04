Avez-vous déjà repensé à une boutade particulièrement spirituelle d’un de vos amis dans un texte, mais vous ne vous souvenez pas de combien de temps il y a? Ou avez-vous eu du mal à trouver des détails de réunion importants tels que des horaires ou des adresses dans un fil de discussion, mais vous ne pouvez pas les trouver car ils sont désespérément perdus dans l’éther de votre application de messagerie? Depuis toujours l’application de messagerie riche en fonctionnalités, Telegram est une fois de plus là à la rescousse! Non seulement vous pouvez épingler ces discussions importantes dans un endroit sécurisé, mais vous pouvez également enregistrer les messages les plus importants dans leur propre dossier. Je vais vous montrer à quel point il est facile de créer un signet et d’enregistrer des messages importants à partir de l’application Telegram.

Comment ajouter et enregistrer des messages dans Telegram

Ouvrez le Application Telegram sur votre téléphone. Appuyez sur le fil de discussion avec le message que vous souhaitez enregistrer.

Appuyez fermement sur le message que vous souhaitez enregistrer.

Appuyez sur le Effronté bouton en haut à droite ou en bas à droite de l’écran.

Robinet Messages enregistrés. Votre message sera maintenant enregistré dans un dossier de discussion des messages enregistrés.

Répéter au besoin.

Pour trouver ces messages enregistrés, revenez aux messages Telegram écran d’accueil.

Je reconnais que les exemples ci-dessus étaient plutôt idiots, mais j’ai commencé à utiliser cela comme un raccourci pratique pour garder une trace des détails importants des discussions depuis que j’ai découvert l’option il n’y a pas si longtemps. Je crois fermement que Telegram est l’une des meilleures applications de messagerie sur Android, et comme je suis dans l’application pendant des heures chaque jour, c’est un endroit naturel pour moi de garder ces rappels et informations importants à l’avant-plan. À certains égards, c’est un raccourci tout aussi utile pour moi que la capacité de Signal à vous envoyer des notes et des rappels dans l’application. Vous pouvez en fait utiliser la fonction Messages enregistrés sur Telegram de la même manière si vous le souhaitez!

Sur une note quelque peu connexe, Telegram propose quelques autres outils pour organiser vos messages, comme la possibilité d’archiver des conversations dont vous n’avez pas besoin pour encombrer votre boîte de réception, mais dont vous n’êtes pas tout à fait prêt à vous débarrasser. Vous pouvez également rédiger ce texte pendant qu’il est frais dans votre esprit et planifier la livraison de votre message lors de la prochaine connexion de votre contact ou à un moment plus approprié.

