Comment ajouter et supprimer des widgets sur l’écran d’accueil de votre téléphone Android

Ce que j’aime sur Android plus que toute autre chose, c’est que vous pouvez utiliser des fonds d’écran, des lanceurs Android, des packs d’icônes et des widgets pour transformer votre téléphone en une expérience vraiment unique et personnalisée. Les widgets sont essentiellement des applications miniatures qui s’exécutent sur votre écran d’accueil, affichant des informations afin que vous n’ayez pas à vous plonger dans l’application météo juste pour voir la température ou voir le prochain rendez-vous du calendrier. Les widgets peuvent également être utilisés pour contrôler votre musique, basculer les paramètres rapides ou même interagir avec votre maison intelligente sans quitter votre écran d’accueil. Voici comment ajouter de nouveaux widgets ou supprimer les widgets préinstallés sur votre téléphone Android.

Comment ajouter un nouveau widget à votre écran d’accueil

Les widgets sont gérés légèrement différemment entre les lanceurs – l’application qui exécute réellement votre écran d’accueil – mais la plupart des lanceurs suivent le même processus de base pour l’ajout de widgets. La disposition peut être légèrement différente en fonction du fabricant de votre téléphone, du fait que vous utilisez un lanceur tiers et de la version d’Android de votre téléphone.

Ces captures d’écran ont été prises avec un Samsung Galaxy A52 5G et le lanceur Samsung One UI Home (à gauche), Nova Launcher (au centre) et Smart Launcher 5 (à droite).

Appuyez longuement sur un espace libre sur votre écran d’accueil.

Robinet Widgets ou alors Ajouter un widget. Utilisateurs Nova, faites glisser votre doigt sur Widgets pour ouvrir le menu.

Défiler pages de widgets pour trouver le widget que vous souhaitez ajouter.

Appuyez sur le widget pour l’ajouter à votre écran d’accueil. Certains lanceurs vous feront glisser et déposer le widget à la place.

Si vous utilisez un lanceur tiers et que vous placez un widget pour la première fois, appuyez sur Toujours autoriser et Créer.

En fonction de la taille de la grille utilisée par votre lanceur et du lanceur lui-même, la plupart des widgets seront ajoutés à leur taille native, généralement 1×1, 2×2 ou 4×1. S’il n’y a pas assez de place où vous souhaitez placer le widget, il peut être automatiquement placé sur la page suivante.

Si vous voulez que le widget soit plus grand ou plus petit pour s’adapter, vous devrez le redimensionner, mais ne vous inquiétez pas. C’est encore plus facile que de placer le widget. Appuyez longuement sur le widget jusqu’à ce qu’un cadre de sélection apparaisse autour de celui-ci, puis faites glisser les bords à la taille souhaitée. C’est ça.

Comment supprimer un widget de votre écran d’accueil

Si vous en avez assez d’un widget et que vous souhaitez le supprimer, c’est rapide et indolore. Ces captures d’écran ont été prises avec un Samsung Galaxy A52 5G et le lanceur Samsung One UI Home (à gauche), Nova Launcher (au centre) et Smart Launcher 5 (à droite).

Appuyez longuement sur widget vous souhaitez supprimer.

Robinet Supprimer ou la X. Si vous ne voyez pas cette option, faites glisser et déposez le widget en haut de l’écran, où une poubelle devrait apparaître.

Besoin d’idées de widgets? Commencer ici!

Si vous voulez jouer avec des widgets mais que vous ne savez pas nécessairement quelles applications offrent des widgets que vous aimerez réellement, voici quelques points de départ pour vous aider à démarrer votre expérience de widget:

Les meilleures applications météo ont plusieurs widgets à choisir. En particulier, 1Weather, Appy Weather et Today Weather ont plus d’une douzaine de styles de widgets parmi lesquels vous pouvez choisir pour obtenir les conditions actuelles ou futures sur votre écran d’accueil. Les applications de productivité se sont améliorées en matière de widgets au cours des dernières années, mais celle qui me tient à cœur est Google Keep. Je peux référencer des notes sans ouvrir l’application complète, et je peux créer une nouvelle liste de tâches en un seul clic. Toute application musicale digne de ce nom aura au moins un widget de lecture afin que vous puissiez faire une pause ou passer à la chanson suivante, mais je serai franc avec vous, la plupart d’entre eux sont nulles. Ils sont vieux, maigres et ne se redimensionnent généralement pas bien. Au lieu de cela, une fois que vous serez un peu plus à l’aise avec les widgets, je vous recommande d’essayer KWGT. Il s’agit d’un éditeur de widget de ce que vous voyez est ce que vous obtenez, et vous pouvez soit créer votre propre widget de musique à partir de zéro, soit utiliser l’un des milliers de préréglages KWGT Pro qui sont partagés soit dans le préréglage KWGT. packs ou partagés par des concepteurs de thèmes dans des communautés telles que r / androidthemes et r / kustom.

Nous espérions qu’après que Apple ait ajouté des widgets d’écran d’accueil dans iOS14, Google obtiendrait le coup de pied dans le pantalon dont il a désespérément besoin, mais presque un an plus tard, les propres widgets de Google sont plus obsolètes que jamais. On espère que nous obtiendrons des directives améliorées sur les widgets avec Android 12, mais jusqu’à présent, nous n’avons pas vu grand chose en dehors d’un nouveau widget Conversations.

Sinon, eh bien, nous aurons toujours KWGT.

