Comment ajouter le widget de jeu Chrome Dino de Google à votre écran d’accueil

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Le jeu de dinosaures de Google Chrome est adoré par les adultes et les enfants. Google est de très bonne humeur à ce sujet et met même le jeu à jour avec les événements et les jours fériés en cours. Par exemple, dans le passé, nous avons vu une version sur le thème olympique du jeu Chrome Dino. Si vous utilisez votre téléphone Android, vous pouvez ajouter le widget de jeu Chrome Dino de Google à votre écran d’accueil. Voici comment vous pouvez le faire.

Comment ajouter le widget de jeu Chrome Dino à votre écran d’accueil

Ouvert Google Chrome sur votre téléphone.

Aller à chrome:drapeaux/#enable-quick-action-search-widget-android-dino-variant.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Met le Widget de recherche d’action rapide – Variante Dino drapeau à Activée.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central Accédez à votre écran d’accueil. Maintenez enfoncé jusqu’à ce que le menu des paramètres d’accueil apparaisse. Appuyez sur Widgets. Cherchez le Dino chromé widget.

Placez le widget sur votre écran d’accueil.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Appuyez sur le Dino chromé widget pour jouer.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Avec le widget Chrome Dino mignon assis sur votre écran d’accueil, vous n’aurez pas à tâtonner dans Chrome à la recherche du défilement latéral. C’est un jeu casual amusant pour Android qui plaira aux personnes de tous âges.

Nos meilleurs choix d’équipement

Google Chrome est le navigateur optimal pour la plupart des utilisateurs d’Android et le seul avec le widget de jeu Dino. Vous obtenez une multitude d’outils fonctionnels à partir du navigateur Web Android. Tout comme le jeu Dino, il possède d’autres fonctionnalités uniques telles que des cartes de devis partageables et le gestionnaire de mots de passe Google. Si vous utilisez un ordinateur, vous pouvez être encore plus productif avec Google Chrome.