Bien que j’aime mes appareils Android et l’écosystème Google, j’ai également les pieds fermement ancrés dans le monde Apple. Je passe environ la moitié de mon temps à travailler sur un iMac, j’ai un iPhone en plus de mes téléphones Android, et beaucoup de ma famille et de mes amis utilisent également des appareils Apple. Je soupçonne que beaucoup d’entre vous sont dans le même bateau. Donc, si vous avez des calendriers iCloud auxquels vous souhaitez accéder à partir de Google Calendar, que devez-vous faire ? Il est en fait assez facile de déplacer ces données. Je vais vous montrer comment ajouter un calendrier iCloud à votre calendrier Google.

Comment ajouter un calendrier iCloud à votre calendrier Google sur Android

Ouvert calendrier.google.com dans votre navigateur Internet.

Source : Android Central Dans un onglet séparé, ouvrez **icloud.com**. Connectez-vous à chaque compte et valider votre identité si nécessaire.

Depuis icloud.com, cliquez sur votre calendrier iCloud.

Source : Android Central Trouvez le calendrier que vous souhaitez copier et cliquez sur le lignes courbes (qui ressemble au symbole Wi-Fi) à droite du nom du calendrier. Cliquez sur la case à cocher pour Calendrier public.

En dessous, cliquez sur Copier le lien.

Source : Android Central Retournez à votre Google Agenda languette. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur le + signe à côté de Autres calendriers.

Lorsque la boîte de dialogue apparaît, cliquez sur De l’URL.

Source : Android Central

Pâte dans le lien du calendrier que vous avez copié depuis iCloud. Lorsque le lien est collé, changer le texte au début du lien de “webcal” à “http”.

Cliquez sur Ajouter un calendrier, et vous devriez voir votre nouveau calendrier apparaître dans la section Autres calendriers de votre calendrier Google.

Source : Android Central Si, pour une raison quelconque, les étapes 11 à 12 ne fonctionnent pas, vous pouvez collez l’URL copiée dans un nouvel onglet.

Puis clique Ajouter lorsque la boîte de dialogue apparaît.

Source : Android Central

Vous devriez voir votre nouveau calendrier apparaître dans la section Autres calendriers de votre calendrier Google.

Source : Android Central

Désormais, votre calendrier iCloud et les événements ajoutés précédemment s’afficheront dans votre vue Google Agenda, que vous y accédiez à partir de l’un des meilleurs téléphones Android ou de votre navigateur Web de bureau. Cependant, si des modifications ultérieures sont apportées au ou aux calendriers iCloud, vous devrez répéter ce processus, car ils ne restent pas synchronisés les uns avec les autres. Si vous souhaitez maintenir une connexion en direct entre les écosystèmes, vous devrez télécharger une application tierce à partir du Google Play Store et suivre les instructions de configuration.

N’oubliez pas de consulter notre résumé des meilleurs conseils, astuces et astuces de Google Agenda pour des idées de calendrier plus utiles.

Android et détente

La Galaxy Watch 4 est le dernier espoir de Wear OS

Aucune autre entreprise, y compris Fitbit de Google, ne peut concevoir, fabriquer et distribuer un produit comme Samsung. Aucune autre entreprise ne sera en mesure de fabriquer un produit de haute qualité et de le vendre à un prix raisonnable. Aucune autre entreprise ne peut sauver Wear OS.