Comment ajouter un clavier et une souris à la PS5

Peu de jeux PS5 prennent en charge nativement une entrée clavier et souris, bien qu’ils offrent un avantage distinct dans une grande variété de titres. Que votre jeu préféré le fasse ou non, la PS5 prend toujours en charge un clavier et une souris au niveau du système, ce qui signifie que vous pouvez les brancher et qu’ils seront prêts à fonctionner. Heureusement, il est facile d’ajouter des claviers filaires et sans fil à votre système.

Allumez votre PS5. Si votre clavier et votre souris sont connectés via USB, branchez-les sur votre PS5 et elles devraient être prêtes à l’emploi. Si vous les connectez via Bluetooth, mettez le clavier et la souris en mode de couplage. Sur votre PS5, accédez à Réglages (l’icône d’engrenage en haut à droite). Faites défiler vers le bas et sélectionnez Accessoires.

Sélectionner Accessoires Bluetooth.

Source: Android Central Sélectionnez les accessoires que vous souhaitez associer.

Bien que Sony ait confirmé que la PS5 prend en charge un clavier et une souris au niveau du système via des connexions USB et Bluetooth, il est important de noter que tous les claviers Bluetooth ne fonctionnent pas parfaitement sur PS5 – comme l’ont découvert certaines personnes sur Reddit. Nous vous recommandons d’utiliser une connexion filaire ou un dongle si possible, sauf si vous savez avec certitude qu’un clavier Bluetooth particulier est compatible.

Une fois que tout est configuré, vous pouvez continuer dans les paramètres des accessoires pour personnaliser vos entrées clavier et souris. Les paramètres sont assez basiques comme la vitesse du pointeur et la fréquence de répétition des touches, mais ce sont néanmoins de belles options à avoir.

Les meilleurs claviers pour PS5

Certains des meilleurs claviers pour PS5 proviennent de marques de confiance telles que Logitech et Razer, vous savez donc que vous ne pouvez pas vous tromper avec eux. Mais vous n’avez pas nécessairement besoin de débourser une tonne d’argent sur un nom de marque. Vous pouvez obtenir un bon clavier pour 20 $ à 50 $ qui fonctionne bien sur PS5. Les gens ne jurent que par des types spécifiques de claviers, alors choisissez ce qui vous convient le mieux.

Comme je l’ai mentionné précédemment, les meilleurs jeux PS5 avec prise en charge de la souris et du clavier sont rares. Des titres comme Assassin’s Creed Valhalla et Call of Duty: Black Ops Cold War sont quelques-uns des plus récents à arriver sur la console avec un tel support, mais des jeux plus anciens comme Overwatch et Final Fantasy 14 les prennent également en charge.

Clés abordables

Logitech K360

Une marque de confiance

Si vous ne cherchez pas à dépenser une fortune mais que vous voulez toujours un clavier fiable, vous voudrez opter pour Logitech. Le K360 est 20% plus petit qu’un clavier normal mais possède les mêmes fonctionnalités.

