Comment ajouter un espace de stockage bon marché dans n’importe quelle cuisine pour 40 $ sur Amazon

Nous vous avons récemment parlé d’un fantastique solution de rangement de salle de bain. Il vous offre un espace surprenant dans les salles de bains de toutes tailles. Non seulement c’est génial, mais c’est aussi en vente au prix le plus bas jamais vu aujourd’hui sur Amazon. Comment pouvez-vous laisser passer cela pour seulement 29 $ ?! Les gens aiment tellement cette superbe petite armoire car elle peut s’adapter presque n’importe où. Il est également étonnamment compact malgré le fait qu’il offre beaucoup d’espace pour ranger toutes sortes d’articles. Maintenant que nous avons couvert votre salle de bain, il est temps d’ajouter un espace de rangement bon marché dans votre cuisine.

Votre cuisine est-elle si étroite qu’elle est une source constante de frustration pour vous et votre famille ? Ou peut-être est-il assez spacieux, mais vous avez tellement de choses emballées que les choses sont devenues écrasantes.

Dans les deux cas, il y a une solution très astucieuse que nous avons rencontrée appelée le Étagère magnétique StoveShelf, et les gens adorent ça. Il ne coûte que 39,99 $, c’est donc un moyen merveilleusement abordable d’ajouter un espace de stockage bon marché à à peu près n’importe quelle cuisine !

Espace de rangement bon marché dans presque toutes les cuisines, voici l’offre

La plupart des poêles ont un dessus en métal plat, mais vous ne pouvez pas vraiment l’utiliser comme étagère pour deux raisons. Premièrement, il est généralement assez peu profond, donc il ne tiendrait pas beaucoup de toute façon. Et deuxièmement, un faux mouvement signifie que vous pourriez accidentellement renverser quelque chose derrière votre poêle.

C’est là que le Étagère magnétique StoveShelf entre. Cet engin brillant se fixe sur le dessus de votre poêle en environ 1 seconde. Il est doté d’aimants recouverts de silicone qui adhèrent aux surfaces métalliques sans les rayer. Cela signifie que si vous louez, vous n’avez pas à vous soucier de faire des dégâts.

Placez-le simplement sur votre poêle et le tour est joué ! Vous avez maintenant une nouvelle étagère où vous pouvez ranger les choses auxquelles vous avez besoin d’un accès constant. Les exemples incluent le sel et le poivre, d’autres épices, l’huile d’olive et bien d’autres. Vous libérerez également de l’espace dans vos armoires et tiroirs, c’est donc vraiment gagnant/gagnant !

Le StoveShelf est très abordable. Nous l’avons vu se vendre jusqu’à 50 $, mais il est maintenant tombé à 39,99 $. Et si vous cherchez d’autres façons d’ajouter du rangement à votre cuisine, nous avons inclus deux autres idées géniales ci-dessous.

Faits rapides sur l’étagère magnétique StoveShelf

StoveShelf est une étagère magnétique qui se fixe à la plupart des poêles en quelques secondes. Une fois installée, elle offre un espace de rangement solide pour les épices, l’huile d’olive et même la décoration. placez l’étagère magnétique à l’arrière de votre poêle et vous avez terminé. StoveShelf utilise une construction robuste pour que vous n’ayez pas à vous soucier de stocker tous les condiments et épices que vous voulez. gardez-le solidement attaché sans endommager la finition d’usine de votre poêle

Autres excellentes options de stockage bon marché

Le StoveShelf n’est évidemment pas pour tout le monde. Mais la bonne nouvelle est qu’il existe d’autres produits sur Amazon qui pourraient être mieux adaptés à votre cuisine. Le 24$ Support à épices magnétique pour réfrigérateur est une excellente solution qui collera à votre réfrigérateur et vous permettra de vider toute votre armoire à épices. Il est rare de trouver une solution simple et abordable qui libère instantanément autant d’espace dans vos armoires !

Ensuite, il y a le Support de casseroles de cuisine KES de 30 pouces qui a un coupon que vous pouvez couper dès maintenant. Pour moins de 60 $, vous obtenez un superbe ensemble d’étagères au look moderne et audacieux. Cette configuration ne pourrait pas être plus facile à installer, et elle contiendra tous vos ustensiles de cuisine au même endroit. Ou, vous pouvez utiliser les étagères pour d’autres choses comme les épices. De cette façon, vous libérerez de l’espace dans les armoires et améliorerez l’apparence de votre cuisine d’un seul coup.

Jetez-y un coup d’œil – ils vous aideront à ajouter un espace de stockage supplémentaire à n’importe quelle cuisine ! Assurez-vous également de visiter notre guide sur le meilleur porte-serviettes pour votre cuisine.

Support à épices magnétique pour réfrigérateur

Support à casseroles de 30 pouces KES

