Comment ajouter un profil pour enfants à votre Chromecast avec Google TV

Bien que le Chromecast avec Google TV ait connu quelques difficultés depuis sa sortie, il reste l’un des meilleurs boîtiers Android TV du marché – et savoir comment ajouter un profil enfant à votre Chromecast avec Google TV peut le rendre encore meilleur . Les enfants peuvent obtenir leur propre version de l’excellente fonctionnalité de découverte qui figure sur votre profil pour eux-mêmes. Lorsque Google a annoncé le déploiement de profils pour enfants, celui-ci allait être exécuté par étapes, et il semble que cela ait commencé. Si vous ne voyez pas l’option sur votre appareil, essayez de redémarrer votre Chromecast avec Google TV, car cela a fonctionné pour moi.

Faire du Chromecast avec Google TV l’appareil de streaming familial idéal

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous devrez créer un compte Google pour votre enfant via Family Link. Maintenant que le profil de votre enfant est configuré et prêt à l’emploi, passons au Chromecast avec Google TV.

Affichez les comptes associés à votre appareil par sélection de la photo de profil dans le coin supérieur droit. Choisir ajouter un enfant.

Après avoir lu l’écran d’accueil, sélectionnez Commencer.

Source: Chris Wedel / Android Central Now, choisissez le profil de votre enfant que vous souhaitez configurer. Une fois que le système a chargé les informations de profil, sélectionnez Suivant pour choisir certaines applications.

Sélectionnez chaque application auquel vous voulez que votre enfant ait accès, puis sélectionnez terminé.

Source: Chris Wedel / Android Central

Vous pouvez modifier les paramètres dans l’écran suivant comme Temps d’écran, limites de classement, thème, etc.. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez terminé.

Source: Chris Wedel / Android Central

Une fois sur l’écran d’accueil, vous pouvez changer de profil dans le coin arrière supérieur gauche. Les profils adultes sont sécurisé avec un code PIN.

Source: Chris Wedel / Android Central

Vous devrez peut-être ouvrir chaque application que vous avez choisie et vous connecter; d’autres peuvent ne pas l’exiger. Family Link est l’endroit où la plupart des contrôles parentaux sont gérés. C’est là que vous pourrez approuver et rejeter des applications, voir quelles applications votre enfant utilise et pendant combien de temps, même définir des limites de temps par application. L’ajout du profil d’un enfant au Chromecast avec Google TV en fait vraiment un appareil de streaming dont toute la famille peut profiter, et vous pouvez vous sentir à l’aise avec le contenu que voit votre enfant.

J’adore ma Nvidia Shield TV 4K que nous avons installée sur notre télévision principale, et même si je fais confiance à mes enfants pour ne regarder que ce qu’ils sont censés regarder, je n’aime pas que je ne puisse pas cacher des choses qu’ils ne devraient pas. Espérons qu’une forme de profil pour enfants puisse être lancée pour cet appareil Android TV, comme c’est le cas pour le Chromecast avec Google TV que nous avons dans la salle de jeux des enfants.

