Comment ajouter un SSD interne à votre PS5

La mise à niveau du stockage sur la PS5 est un peu un processus et pas pour les âmes sensibles. En effet, contrairement aux générations précédentes où un disque dur externe suffisait, la PS5 nécessite une mise à niveau interne si vous souhaitez y stocker et jouer à des jeux optimisés. De plus, vous ne pouvez utiliser qu’un SSD PCIe 4.0 et Sony n’offre aucune garantie quant à ceux qui fonctionnent. Une fois cet obstacle franchi, vous êtes prêt à passer à la mise à niveau. Vous n’avez besoin que d’un tournevis et de 15 minutes de rechange pour réaliser l’installation. Pour le moment, la fonctionnalité est limitée aux membres bêta de la PS5 et si vous n’avez pas la mise à jour logicielle ne pas installez d’abord le SSD. Sony dit que vous ne pouvez pas l’obtenir avec un lecteur installé, vous devrez donc vous accrocher.

Comment installer un SSD dans la PS5

Avant de commencer, assurez-vous que votre PS5 a été éteinte assez longtemps pour refroidir (pour votre confort). Ensuite, assurez-vous d’avoir détaché le support car cela facilite un peu l’ensemble du processus et posez la console avec le bouton d’alimentation face à vous et à la du côté de la main droite.

Prenez le arrière-gauche coin de la couverture PS5 et retirez-la. Vous sentirez un déclic et vous devrez tirer assez fermement. Faites de même avec le avant gauche coin, en tirant vers le haut jusqu’à ce que vous entendiez un clic.

Pour retirer tout le couvercle, vous devrez essayer et remonter tandis qu’aussi en le faisant glisser vers votre droite, vers la base de la console. Encore une fois, vous devrez être ferme.

Source : Android Central Une fois le couvercle libéré, assurez-vous que la console est positionnée de manière à ce que le ventilateur et couvercle en métal est devant vous.

Prenez votre tournevis cruciforme et retirez le vis de retenue sur le panneau métallique.

Source : Android Central Retirez le panneau et mettez-le de côté.

Dévissez le Vis de fixation SSD que vous trouvez à l’intérieur et retirez-le ainsi que l’entretoise métallique.

Source : Android Central L’entretoise métallique est à installer dans l’une des découpes, selon la taille de votre SSD. Vous devrez le faire correspondre en fonction de ce que vous achetez, mais le 80 mark est l’endroit où vous serez si vous avez acheté un SSD PC de taille standard.

Insérez le SSD à un angle dans la fente et poussez doucement jusqu’à ce qu’il ne bouge plus.

Source : Android Central

Poussez le SSD vers le bas et fixez-le avec le vis de retenue.

Source : Android Central Réinsérez le panneau en métal et revissez-le. Pour remettre en place le couvercle de la PS5, alignez soigneusement les cosses et faites-le glisser vers le haut de la base vers le ventilateur tout en poussant vers le bas jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

C’est le plus dur fait. Prenez simplement votre temps et soyez très prudent avec le couvercle si vous ne voulez pas casser les ergots lorsque vous le retirez. Nous parlons d’expérience. La dernière chose que vous voulez, c’est qu’un morceau de plastique se détache et se loge dans le ventilateur de la console.

Il est également intéressant de noter que vous pouvez et devrait utiliser un dissipateur thermique avec votre SSD. Sony déconseille d’utiliser un SSD sans dissipateur thermique car cela entraînerait une surchauffe du système. Mieux encore, achetez un SSD avec un dissipateur thermique déjà installé.

Comment configurer le stockage SSD sur la PS5

Une fois que vous avez terminé l’installation et allumé votre PS5, vous devriez être invité à formater le lecteur prêt à l’emploi. Vous devez formater le tout et toutes les données que vous y aviez précédemment seront effacées.

Une fois qu’il est prêt à l’emploi, vous pouvez gérer vos installations entre le stockage de la console et le SSD.

Pour gérer le SSD dans son ensemble, dirigez-vous vers Paramètres > Stockage > Stockage SSD M.2 où vous pourrez déplacer des jeux entre la console et le SSD et supprimer des données du SSD.

Si vous souhaitez déplacer un seul jeu, vous pouvez également le faire à partir de la bibliothèque de jeux de votre PS5. appuie sur le Options bouton puis sélectionnez Déplacer des jeux et des applications. Une fois que vous avez installé un SSD, vous aurez un onglet appelé Éléments que vous pouvez déplacer vers le stockage SSD M.2 ainsi que pour vous aider, ce qui est particulièrement utile si vous utilisez également un disque dur externe. Vous ne voulez vraiment installer que des jeux PS5 sur le SSD, les jeux PS4 sont meilleurs sur le stockage externe.

Les SSD à acheter

Malheureusement, Sony ne s’est pas engagé sur quels SSD, mais heureusement, nous pouvons vous faire quelques recommandations intéressantes.

Meilleur choix

WD Noir SN850

Un SSD vérifié et de qualité

En tant qu’équilibre entre prix et performances pour la mise à niveau de votre PS5, le superbe WD Black SN850 est probablement le meilleur que vous puissiez obtenir. Il répond à tous les critères pour vous garantir une bonne expérience, WD a effectué les tests pour que vous sachiez qu’il fonctionne et qu’il ne videra pas complètement votre portefeuille.

Centrale

Samsung 980 Pro

L’un des meilleurs SSD PCIe 4.0 du marché

Samsung fabrique certains des SSD les plus fiables et les plus rapides que vous puissiez acheter et le 980 Pro est le roi actuel. Il offre des vitesses de lecture et d’écriture époustouflantes et constituerait un excellent ajout à votre PS5.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.